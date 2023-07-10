“كتيبة العياش” في جنين تعلن إطلاق صاروخين باتجاه مستوطنة شاكيد (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته، اليوم الاثنين، مجموعة تطلق على نفسها “كتيبة العياش” في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، مشاهد لمنصتي إطلاق صاروخين، قالت المجموعة إنها “أطلقتهما نحو مستوطنة شاكيد”.

وأظهر الفيديو اسم الكتيبة وتاريخ تسجيله في 10 يوليو/تموز الجاري.

وقالت الكتيبة في بيان “تمكن مجاهدونا في كتيبة العياش، وبعون الله وتوفيقه، من استهداف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخين من طراز (قسام 1)”.

في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على بقايا صواريخ بدائية الصنع قرب إحدى المستوطنات شمالي الضفة الغربية، بعد وقت قصير من إعلان “كتيبة العياش” استهداف المستوطنة بصاروخين.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بتويتر، إن قوة تابعة له “عثرت على حامل ثلاثي الأرجل وبقايا لقذيفتين صاروخيتين بدائيتين محليتي الصنع قرب بلدة شاكيد”.

عثرت قوة لجيش الدفاع على ترايبوديْن وبقايا لقذيفتيْن صاروخيتيْن بدائية محلية الصنع بالقرب من بلدة شاكيد حيث تفحص قوات الأمن والشرطة في المكان اذا حملت تلك القذيفتيْن على متفجرات. لم تشكل القذيفتان أي تهديد على السكان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 10, 2023

وأضاف “قوات الأمن وخبراء المفرقعات يفحصون ما إن كانت بقايا القذيفتين تحتويان على متفجرات”.

وأوضح جيش الاحتلال أن “القذيفتين لم تشكلا أي تهديد على السكان” في المنطقة.

وهذه هي المرة الثالثة خلال أسبوعين التي تعلن فيها “كتيبة العياش” (تقول إسرائيل إنها تابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس) محاولتها إطلاق صواريخ من الضفة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، حيث اقتصر الإطلاق في السابق على قطاع غزة.

وفي 24 مايو/أيار الماضي، قالت قناة (كان) الإسرائيلية إن “الجيش عثر بقرية نزلة عيسى قرب جنين على قاذفة استُخدمت لإطلاق صاروخ بدائي الصنع باتجاه مستوطنة شاكيد”، موضحة حينئذ أن عملية الإطلاق كانت “فاشلة”.

وبعدها بيومين، أعلن جيش الاحتلال أن صاروخًا أُطلق من شمالي الضفة الغربية باتجاه مستوطنة “رام أون” القريبة، لكنه سقط داخل الأراضي الفلسطينية دون أن يُشكل خطرًا على المستوطنات القريبة.

جدير بالذكر أن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين ومخيمها، الاثنين الماضي، استمرت نحو 48 ساعة، وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًّا وإصابة نحو 140 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة، كما قُتل فيها جندي إسرائيلي وأُصيب آخر.