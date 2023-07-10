مع بدء قمة إيغاد في إثيوبيا.. تواصل معارك السودان والجيش يعلن تدمير آليات للدعم السريع بشمال كردفان (فيديو)

بدأت صباح اليوم الاثنين أعمال قمة تضم 4 رؤساء من دول منظمة (إيغاد) الإفريقية لبحث الأزمة الراهنة في السودان مع تواصل القتال في العاصمة الخرطوم وتمديد إغلاق المجال الجوي وإعلان الجيش تحقيق مكاسب ضد قوات الدعم السريع في شمال كردفان.

فقد انطلق اليوم في أديس أبابا أول اجتماع تعقده لجنة إيغاد الرباعية على مستوى رؤساء الدول وذلك لوضع اللبنات الأولى للمفاوضات بين طرفي الصراع بالسودان، غير أن وفد الجيش السوداني قاطع الاجتماع اعتراضًا على ترؤس كينيا لجلسات القمة “بسبب عدم حياد رئيسها في الأزمة”، وفق بيان للخارجية السودانية.

وفي افتتاح القمة طالب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد طرفي النزاع في السودان بوقف القتال. ودعا الرئيس الكيني وليام روتو “إلى وقف فوري للقتال في السودان دون شروط مسبقة لإنهاء معاناة المدنيين”.

تمديد إغلاق المجال الجوي

في السياق، أعلنت هيئة الطيران المدني السودانية، في بيان لها فجر اليوم، تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 31 يوليو/ تموز الجاري، وأشارت إلى أنه يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة.

ويعد هذا التمديد السابع الذي تجريه هيئة الطيران السودانية، بعد تمديدات سابقة في 30 و15 يونيو/ حزيران و31 و13 مايو/ أيار و30 و22 إبريل/ نيسان الماضي، استثنت جميعها الرحلات الإنسانية والإجلاء.

تدمير آليات قتالية

وقد أعلن الجيش السوداني، مساء الأحد، أنه دمر آليات قتالية لقوات الدعم السريع بالقرب من مدينة بارا بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان “دمرت الفرقة الخامسة مشاة الهجانة، آليات قتالية واستلمت غنائم العدو المتمرد (الدعم السريع) بولاية شمال كردفان بالقرب من مدينة بارا، عنوة واقتدارا”.

اشتباكات في الخرطوم

ووسط الخرطوم اندلعت اشتباكات وقصف مدفعي في محيط القيادة العامة للجيش، مساء الأحد، كما اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة شرقي الخرطوم، وذكر شهود أن قصفًا أدى إلى سقوط مدنيين في مدينة بحري شمالي الخرطوم.

وقالت لجان مقاومة الشعبية بمدينة بحري في بيان “ما زلنا في حي الشعبية نكتوي بنيران الحرب ونفقد خيرة سكان الحي والجيران بسبب القصف العشوائي والمقذوفات الطائرة”.

وأضاف البيان “تم عصر اليوم قصف مجمع ومسجد الزهراء الإسلامي بالشعبية جنوب، واستشهد إثر القصف عدد من أطفال وأفراد أسرة مؤذن المسجد، وإصابة 5 آخرين بجراح خطيرة”.

ويتبادل الطرفان المتحاربان في السودان اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

ومع اقتراب شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات التي زادت حدة بين الطرفين، أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح ولاجئ في الداخل والخارج، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة