تحالف من 11 دولة لتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات إف-16

أعلنت أوكرانيا اعتزامها تنظيم تحالف يضم 11 دولة لتدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من طراز (إف-16) التي تطالب كييف بتسلّمها لدعم هجومها المضاد.

وأفاد مسؤولون مشاركون في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا، اليوم الثلاثاء، من بينهم وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرن، بأن الدول الحليفة ستقيم مركزًا لتدريب طيارين في رومانيا على المدى الطويل، وأن فترة التدريب ستبدأ في أغسطس/آب المقبل.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عبر حسابه على تويتر، قائلًا “تحالف لتدريب سلاح الجو الأوكراني على مقاتلات (إف-16) يُشكَّل اليوم، وقّعت 11 دولة شريكة وأوكرانيا مذكرة”، على أن يضم هذا التحالف بريطانيا وكندا ودولًا أوربية.

من جهته، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن للصحفيين بعد مراسم التوقيع “نأمل أن نتمكن من رؤية نتائج في بداية العام المقبل”.

ورحّب وزير الدفاع الأوكراني بهذه الخطوة، قائلًا إنه يأمل أن يرى طيارين أوكرانيين جاهزين لقيادة هذه المقاتلات خلال 6 أشهر.

وستسهم هولندا والدنمارك في خطة أولية لتدريب طيارين أوكرانيين، بعدما حصلت هذه الخطوة على ضوء أخضر من الولايات المتحدة التي يجب أن تعطي موافقتها على استخدام هذه المقاتلات الأمريكية الصنع. ولم تعط واشنطن بعدُ موافقة لأي دولة على تزويد أوكرانيا بهذه المقاتلات.

وحتى الآن، لم تلتزم أي دولة بإرسال طائرات (إف-16) إلى أوكرانيا، على الرغم من أن بولندا وسلوفاكيا قدّمتا 27 طائرة من طراز (ميج-29) لإكمال أسطول الطائرات المقاتلة الأوكرانية.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، واصل المسؤولون في كييف المطالبة بطائرات حربية متقدمة للتغلب على التفوق الجوي لموسكو، لكن بايدن اعترض خوفًا من إمكانية استخدام الطائرات لضرب أهداف في عمق روسيا، مما قد يدفع الكرملين إلى تصعيد الصراع.