“تسببوا في وفاة مهاجرين”.. أحكام مشدَّدة بالسجن في ليبيا بحق 37 متهما بالاتجار بالبشر

أصدرت محكمة ليبية في شرقي البلاد أحكامًا مشدَّدة من بينها السجن مدى الحياة بحق 37 متهمًا بالاتجار بالبشر تسببوا في وفاة 11 مهاجرًا، وفق ما أعلن مكتب النائب العام، الاثنين.

وقال مكتب النائب العام في بيان، إن “محكمة استئناف البيضاء (شرق) قضت بإدانة متهمين منخرطين في عصابة إجرامية تسببت في وفاة 11 مهاجرًا، كانوا على متن قارب متهالك”.

ووُجّه الاتهام في الأساس إلى 38 شخصًا بالانضمام إلى تنظيم قصد أفراده نقل مهاجرين غير نظاميين إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

وقضت المحكمة بإدانة 37 منهم: خمسة بالسجن مدى الحياة، وتسعة بعقوبة السجن مدة 15 سنة، وبقية المحكومين بالحبس مدة سنة واحدة.

ولم يكشف مكتب النائب العام جنسية المحكوم عليهم، كما لم يورد أي تفاصيل بشأنهم.

ويُعَد هذا ثاني حكم قضائي يصدر بحق أشخاص ضالعين في شبكات التهريب في ليبيا الغارقة في الفوضى، والتي تمثل سواحلها نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو سواحل شمال المتوسط.

ويأتي هذا الحكم بعد أقل من أسبوع من إصدار محكمة طرابلس، يوم الجمعة الماضي، حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق شخص واحد، وعشرين سنة بحق اثنين آخرين.

وتنتقد الأمم المتحدة أوضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، وأكدت بعثتها في تقرير في مارس/آذار أنه يتم اعتقالهم بطريقة “تعسفية”، وكثيرًا ما يتعرضون لعمليات “قتل وإخفاء قسري وتعذيب” أو حتى “عبودية وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.

وتنفي السلطات الليبية هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تلجأ إلى العنف وأن جميع المهاجرين يتلقون الرعاية اللازمة في مراكز الاحتجاز الرسمية، بينما تؤكد منظمات حقوقية أن عمليات التعذيب وإساءة معاملة المهاجرين تقع عادة بمراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة.