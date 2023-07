سيعُدّها “قوات معادية”.. السودان يرفض نشر قوات أجنبية على أراضيه

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، رفض السودان نشر أي قوات أجنبية على أراضيه، واعتبارها “قوات معادية”.

وأشارت الخارجية إلى أن البيان الختامي للّجنة الرباعية تضمّن الدعوة إلى عقد اجتماع قمة دول قوات شرق إفريقيا للطوارئ (إيساف) للنظر في إمكانية نشر قوات لحماية المدنيين وانسياب المساعدات الإنسانية.

وأضافت “في هذا الصدد، تؤكد حكومة السودان أن المساعدات الإنسانية المقدَّمة من الجهات الدولية تنساب وتصل إلى المحتاجين، وأن حكومة السودان تظل حريصة على رفع المعاناة عن كاهل شعبها”.

وأمس الاثنين، تضمّن البيان الختامي لقمة مجموعة دول “إيغاد” المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دعوة الدول المُشكّلة لقوات “إيساف” إلى عقد قمة من أجل النظر في إمكانية نشر القوة الاحتياطية في السودان.

Historic day as the #IGAD Quartet Group and partners convened to chart pathways to peace in the Republic of Sudan.

The Summit called for an immediate & unconditional cessation of hostilities by the warring parties and a permanent ceasefire to open humanitarian corridors for aid… pic.twitter.com/IvnQdMeaZZ

— Dr Workneh Gebeyehu (@DrWorkneh) July 10, 2023