سيعُدّها “قوات معادية”.. السودان يرفض نشر قوات أجنبية على أراضيه

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، رفض السودان نشر أي قوات أجنبية على أراضيه، واعتبارها “قوات معادية”.

وأشارت الخارجية إلى أن البيان الختامي للّجنة الرباعية تضمّن الدعوة إلى عقد اجتماع قمة دول قوات شرق إفريقيا للطوارئ (إيساف) للنظر في إمكانية نشر قوات لحماية المدنيين وانسياب المساعدات الإنسانية.

وأضافت “في هذا الصدد، تؤكد حكومة السودان أن المساعدات الإنسانية المقدَّمة من الجهات الدولية تنساب وتصل إلى المحتاجين، وأن حكومة السودان تظل حريصة على رفع المعاناة عن كاهل شعبها”.

وأمس الاثنين، تضمّن البيان الختامي لقمة مجموعة دول “إيغاد” المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دعوة الدول المُشكّلة لقوات “إيساف” إلى عقد قمة من أجل النظر في إمكانية نشر القوة الاحتياطية في السودان.

Historic day as the #IGAD Quartet Group and partners convened to chart pathways to peace in the Republic of Sudan.

The Summit called for an immediate & unconditional cessation of hostilities by the warring parties and a permanent ceasefire to open humanitarian corridors for aid… pic.twitter.com/IvnQdMeaZZ — Dr Workneh Gebeyehu (@DrWorkneh) July 10, 2023

واستنكرت الخارجية السودانية تصريحات الرئيس الكيني وليم روتو، التي قال فيها إن الوضع في السودان يتطلب بشكل عاجل “قيادة جديدة تكون قادرة على إخراجه من الكارثة الإنسانية”.

وأعربت الوزارة عن دهشتها لتصريحات رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بأن هناك فراغًا في قيادة الدولة، مما يفسر عدم اعتراف بقيادة الدولة الحالية، وفق البيان.

وقالت الخارجية السودانية “نستنكر دعوة (آبي أحمد) لفرض حظر جوي ونزع المدفعية الثقيلة، خلافًا لمواقفه وتفاهماته المباشرة القائمة مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان”.

وأضافت “تعتبر حكومة السودان هذه التصريحات مساسًا بسيادة الدولة السودانية، وهو أمر مرفوض”.

ونقلت عن الحكومة أنها تُعلم هيئة “إيغاد” بأن عدم احترام آراء الدول الأعضاء سيجعل حكومة السودان تعيد النظر في جدوى عضويتها في المنظمة.

وكان السودان قد أعلن مقاطعة وفده الحكومي اجتماع لجنة “إيغاد” في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، معللًا ذلك بانتظار الاستجابة لطلبه بتغيير رئاسة كينيا للجنة المعنية بحل الأزمة في البلاد.





وإيغاد منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية أُسّست عام 1969، تتخذ من جيبوتي مقرًّا لها، وتضم أيضًا كلًّا من إثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال وإريتريا والسودان وجنوب السودان.

ويتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي، وارتكاب خروق خلال سلسلة هُدَن لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح داخل وخارج أفقر إحدى دول العالم، حسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.