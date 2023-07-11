لنشر قيم الإسلام.. الكويت تقرر طباعة 100 ألف نسخة من القرآن مترجمة للغة السويدية

قررت الكويت طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية لتوزيعها في السويد.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، كلّف رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم بطباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية لتوزيعها في السويد.

وجاء القرار بهدف تأكيد سماحة الدين الإسلامي ونشر القيم الإسلامية والتعايش بين البشر جميعًا.

بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء/ مجلس الوزراء يكلف هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم بطباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية لتوزيعها في السويد بهدف تأكيد سماحة الدين الإسلامي ونشر القيم الإسلامية والتعايش بين البشر جميعا@KuwaitiCM #كونا #الكويت pic.twitter.com/kO3bqzHQXp — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 10, 2023

وتأتي خطوة الكويت بعد واقعة قيام المواطن العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا (37 عامًا)، بتمزيق نسخة من المصحف وإضرام النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي في 28 يونيو/ حزيران الماضي.

وكانت الشرطة السويدية قد منحت موميكا تصريحًا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.