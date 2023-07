ماكرون: فرنسا ستزود أوكرانيا بصواريخ “سكالب” بعيدة المدى.. والكرملين يعلّق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، في اليوم الأول من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن فرنسا ستسلم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى طراز “سكالب” (SCALP).

وقال ماكرون، لدى وصوله إلى مكان انعقاد القمة في فيلينوس “قررنا أن نسلم أوكرانيا صواريخ جديدة تتيح (تنفيذ) ضربات في العمق”، مضيفًا “أعتقد أن ما هو مهم اليوم بالنسبة إلينا هو توجيه رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال الأطلسي موحّد”.

وأشار إلى أن توفير هذه الصواريخ هدفه تمكين أوكرانيا من ضرب القوات الروسية “في العمق” خلال الهجوم المضاد الذي تشنه كييف لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها موسكو.

وصاروخ “سكالب” هو النسخة الفرنسية من صاروخ “ستورم شادو” البريطاني، قادر على إصابة أهداف على بعد 250 كيلومترًا، وهو الأبعد مدى بين الصواريخ التي وفرتها دول غربية لأوكرانيا.

وسبق لبريطانيا أن أعلنت تزويد كييف بصواريخ “ستورم شادو” في مايو/ أيار، وأثارت تلك الخطوة غضب روسيا التي حذرت لندن من خطر جرها إلى النزاع. كما أثارت الخطوة قلق بعض الحلفاء الغربيين خشية أن تستخدمها كييف لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

إلا أن ماكرون لمّح الثلاثاء الى أن أوكرانيا تعهّدت بعدم استخدام الصواريخ الفرنسية ضد أهداف في داخل روسيا. وأكد أنه سيتم تزويد كييف بهذه الصواريخ “بما يتلاءم مع عقيدتنا، أي السماح لأوكرانيا بالدفاع عن أراضيها”.

France will supply Ukraine with a batch of SCALP EG cruise missiles.

The missile is identical to the British Storm Shadow cruise missile and has only minor design differences.

Given that British missiles have been successfully shot down by our air defence systems, the French… pic.twitter.com/CBbxbHgqrT

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) July 11, 2023