مصر.. نقص “الإنسولين” يهدد حياة الملايين وتحرك برلماني لمواجهة “اختفاء الأدوية”

برزت شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من نقص “الإنسولين” في عدد من الصيدليات، الأمر الذي قوبل بقلق بالغ تجاه أزمة قد تهدد حياة الملايين من المواطنين الذين يعانون مرض السكري المزمن.

ويُقدَّر إجمالي عدد المصابين بالسكري في مصر بنحو 11 مليون شخص، وهو ما تم الوصول إليه عبر التأمين الصحي، وفقًا لتصريحات وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار في ديسمبر/كانون الأول عام 2022.

وتحتل مصر الصدارة عربيًّا من حيث أعداد المصابين بهذا المرض، كما تحتل مكانة متقدمة في قائمة أكثر 10 دول مصابة بالداء على مستوى العالم.

وانتشرت عبر المنصات في مصر صور شاركها مواطنون خلال الأيام الأخيرة للبحث عن أنواع من الإنسولين، خاصة طويل المفعول المعروف بحُقن “تريسيبا” (Tresiba) الذي يُستخدم لعلاج مرض السكري للبالغين والشحيح بالأسواق، وفق تعبيرهم.

وكتب المدون علي هشام عبر فيسبوك “مش عايز أثير الفزع ولا البلبلة، بس مش قادر أتجاهل بوستات الاستغاثة اللي على جروبات السكر ومتكلمش، حتى لو الكلام مش هيعمل حاجة، يمكن احتمال 1% حد يكون عنده إحساس ويوقف المهزلة دي”.

ونقل الكاتب حديث البعض بأن الأزمة تأتي تمهيدًا لرفع سعر الإنسولين، متابعًا “أخشى ما أخشاه، أن القائمين على توفير العلاج في مصر يعتبروا الإنسولين المستورد سلعة استفزازية ويدفعوا المرضى لاستخدام الحقن، ده تخوف حقيقي ولو حصل هايكون مزيج مؤسف من الجهل اللي له عواقب بشعة”.

وقالت المدونة أمينة مصطفى “نفس المشكلة بتحصل حاليًّا مع هرمون الثيروكسين، لو أي حد عنده خلل في الغدة الدرقية أو عامل استئصال ليها وبياخد هرمون تعويضي حرفيًّا بيتبهدل، لمجرد إنه مريض في البلد اللي مش بتحترم حرمة المرضى دي”.

وحذّر الكاتب عمار علي حسن من أن “التهاون في استيراد الإنسولين يعني قرارًا بقتل الملايين”، وعلّق على شكاوى نقصه مغردًا “أتمنى أن يكون ما هو مكتوب هاجسًا أو تحذيرًا، أو حتى خطأ عابرًا سيتم تداركه”.

وعلّق آخر بالقول “الموضوع مالوش علاقة بالدولة، شركة الأدوية لما بتزود سعر دوا بناءً على تكلفة إنتاجه -دي ليها علاقة بالدولة- بيستنوا لما المخزون القديم يخلص من السوق، والسوق يتعطش لفترة قصيرة، وبعدين ينزلوا الباتشات الجديدة عشان فروع التوزيع ميكونش فيها كذا سعر لأن دا بيعمل مشاكل في التحصيل”.

التهاون في استيراد الأنسولين يعني قرارا بقتل الملايين.

أتمنى أن يكون ما هو مكتوب هنا هاجسا أو تحذيرا، أو حتى خطأ عابرا، سيتم تداركه. https://t.co/Z1ZP5PyOuZ — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) July 10, 2023

من جهتها، تقدمت عضوة مجلس النواب المصري سميرة الجزار بطلب إحاطة للبرلمان بشأن ظاهرة “اختفاء الأدوية” وارتفاع أسعارها، مشيرة إلى أن ذلك “يعرّض الأطفال والكبار أصحاب الأمراض المزمنة للموت”.

ودقت البرلمانية ناقوس الخطر على خلفية اختفاء بعض الأدوية المستوردة والمحلية -التي تحتوي على المادة الفعالة المستوردة- فضلًا عن ارتفاع اسعار الأدوية بنسبة 40%.

وقالت البرلمانية عبر صفحتها بفيسبوك، إن الحكومة تخطت الخط الأحمر للأمن القومي بتعريض المواطنين للخطر بسبب اختفاء بعض الأدوية الهامة وارتفاع أسعارها، الأمر الذي أرجعته إلى “سياسات الحكومة المالية الخاطئة وتعويم الجنية لمرتين خلال عام واحد”، في ظل معاناة محدودي الدخل والفقراء.

وتعاني مصر أزمة حادة في نواقص الأدوية بالتزامن مع ارتفاع أسعار عشرات الأصناف بوتيرة يومية.

ويأتي الإنسولين على قائمة أبرز نواقص الأدوية، إذ تُمثل كل جرعة ناقصة منه معاناة وخطرًا على المرضى الذين يتلقون علاجًا به.

عدد مرضي السكر في مصر اكتر من 10 مليون مواطن،وعدد مرضي الغدة تقريبا 10 مليون.

حتي بالفرض الخطأ ان مصابين السكر هم نفسهم مصابين الغدة يعني تقريبا 10% من السكان مهددين بالموت او بتدهور حالتهم الصحية اكتر من الاول.

المشكله مش في ان الدواء بقي غالي، المشكله حتي ان اللي معاه مش لاقيه https://t.co/wzMVWzWj7G — Youssef Noah (@YoussefNouh10) July 10, 2023

ياريت تطمنوا الناس على الأنسولين،

القلق من عدم توافره،

ضغط كبير على مريض السكر. أو لو فيه طريقة مرضى السكر يقدروا يسجلوا بيها احتياجاتهم وتتوفر. https://t.co/iP5G3SuKTJ — Fathy AbouHatab 🇨🇦🇪🇬 (@fmhatab) July 10, 2023

المفروض فيه رقابة من هيئة الدواء انه ده ميحصلش اصلا لانه ده مش برتقال مثلا نعيش من غيره

ده دوا و ناس بتموت من غيره

بالمناسبة الرئيس السابق لغرفة الدواء كان احمد العزبى

بس مشى من فترة و معرفش مين جه بعده https://t.co/MqyZWzoKwC — red (@EndlessMax_) July 9, 2023

الفتره دي كمية الادويه اللي بتنقص وبقالها شهور ناقصه وخلصت من السوق يعتبر وبردو مبتنزلش رهيبه والفكره انها ادويه مهمه يعني والبدايل اغلي بفرق كبير اوي بجدد ف ربنا يعين الناس ويخلصنا من العبث دا https://t.co/yKgik6uh9O — مَرَحْ (@MarahMohsen2) July 9, 2023

النهاردة عرفت ان نوعين دوا ناقصين ماينفعش ينقصوا لان دول حياة او موت للمرضى المعتمدين عليهم

هرمون الانسولين وبدائل هرمون الغدة الدرقية (التروكسين، ايوثيروكس) — G (@GeenzGi) July 10, 2023