إسرائيل تعلن اختطاف أحد مواطنيها في إثيوبيا

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، اختطاف إسرائيلي خلال رحلة إلى إثيوبيا، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية تتابع الأمر.

وقالت الهيئة إن عملية الاختطاف حصلت قبل أيام، مشيرة إلى وصول رسالة صوتية إلى أسرة المخطوف يقول فيها الأخير “ساعدوني، أنا في وسط الغابة، إنها تمطر بغزارة، ساعدوني”.

كما جاء في رسالة الاستغاثة “كان من المفترض أن أصل يوم الأحد، من المحتمل أن أبقى هنا، لا أتمنى هذه الضائقة لأعدائي”.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن عملية الاختطاف حدثت في مدينة غوندار الإثيوبية، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الإنتربول بشأن هذه القضية.

وأضافت أن دائرة شؤون الإسرائيليين في الخارج التابعة لها على اتصال بأفراد أسرة المختطف الموجودين في إسرائيل.

ووفقًا للوزارة، فإن القنصل الإسرائيلي في إثيوبيا يعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية والشرطة “من أجل إطلاق سراح المواطن الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن وبصورة آمنة”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطاف المواطن الإسرائيلي، لكن خارجية بلاده لم تستبعد أن تكون خلفية الحادث “جنائية”.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحكومة الإسرائيلية اختطاف الباحثة إليزافيتا تسوركوفا -وهي مواطنة روسية إسرائيلية- في بغداد.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن خبيرة في الحركات المتطرفة في الشرق الأوسط وقعت في أيدي مليشيات موالية لإيران.