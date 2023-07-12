الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: نعمل على الإيفاء بمتطلبات عضوية الناتو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: بلادنا لا تحتاج خطة خاصة للانضمام إلى الناتو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: قادة الناتو أكدوا أن أوكرانيا ستكون عضوا في الحلف عندما تتهيأ الظروف لذلك

الرئيس الأوكراني: ضمانات أمن أوكرانيا الخاصة بعضوية الناتو مؤكدة من قبل مجموعة السبع.

الرئيس الأوكراني: المواقف الأخيرة للقادة الأوربيين تعطي مؤشرا على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوربي.