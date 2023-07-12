زيلينسكي: قادة الناتو أكدوا أن أوكرانيا ستكون عضوا في الحلف عندما تتهيأ الظروف لذلك
12/7/2023-|آخر تحديث: 12/7/202301:32 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: نعمل على الإيفاء بمتطلبات عضوية الناتو
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: بلادنا لا تحتاج خطة خاصة للانضمام إلى الناتو
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: قادة الناتو أكدوا أن أوكرانيا ستكون عضوا في الحلف عندما تتهيأ الظروف لذلك
الرئيس الأوكراني: ضمانات أمن أوكرانيا الخاصة بعضوية الناتو مؤكدة من قبل مجموعة السبع.
الرئيس الأوكراني: المواقف الأخيرة للقادة الأوربيين تعطي مؤشرا على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوربي.
المصدر : الجزيرة مباشر