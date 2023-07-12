سحل واعتقال فلسطينيين.. الاحتلال يقتحم بلدة ترمسعيا ويداهم محل صرافة (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، واعتقلت فلسطينيًّا ودهمت محل صرافة، كما اعتقلت 16 آخرين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، بينهم 3 أسرى محررين وشقيقان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، أن قوة من جيش الاحتلال دهمت محل صرافة في البلدة يعود إلى شقيقين من عائلة فلسطينية، وبدأت بعملية إحصاء للنقود الموجودة فيه.

ولم يتبين إن كان الاحتلال قد استولى على مبالغ مالية من المحل، خلال عملية الاقتحام التي استمرت أكثر من ساعة.

وأوضح لافي أن مواجهات اندلعت في ترمسعيا بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وذكر شهود عيان للوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنًا، عقب مهاجمته والاعتداء عليه بالضرب.

شاب من ترمسعيا رفض انزال راسه امام جنود الاحتلال

المجد لمن رفض الذل والهوان pic.twitter.com/pSZc3m1GRd — 🇵🇸🇵🇸منير الجاغوب 🇵🇸🇵🇸 (@MonirAljaghoub) July 12, 2023

“الهجمة المسعورة”

والشهر الماضي، شن عشرات المستوطنين هجمات مكثفة على بلدة ترمسعيا، وأضرموا النيران في مساكن ومتاجر وحقول وأشجار زيتون، في حين حاول سكان القرية الدفاع عنها.

وطالت الاعتداءات أراضي ومحاصيل زراعية، وعشرات المركبات الفلسطينية، إضافة إلى إحراق سيارة إسعاف، كما أطلق المستوطنون الرصاص الحي صوب أهالي البلدة، بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وأكد رئيس بلدية ترمسعيا حينئذ إصابة 12 من سكان البلدة برصاص حي أطلقه مستوطنون خلال “الهجمة المسعورة”، مؤكدًا احتراق نحو 60 سيارة و30 منزلًا في هجوم المستوطنين على القرية.

قوات الاحتلال تداهم محلا للصرافة في ترمسعيا وتعتقل مواطنا بطريقة وحشية pic.twitter.com/F5wcd7eeKG — 🇵🇸✌️ژُ (@3yyash995) July 12, 2023