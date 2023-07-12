سياسة|لبنان

شاهد: لبنانيون يحطمون كاميرات مراقبة وضعها جيش الاحتلال فوق سياج حدودي

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12/7/2023-|آخر تحديث: 12/7/202311:15 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أزال مجموعة من الشباب اللبنانيين كاميرات مراقبة إسرائيلية بالقرب من نقطة “بوابة فاطمة” على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، اعتلاء 4 شباب للسياج الحدودي وإزالة كاميرات المراقبة وتحطيمها التي ثبتها الجيش الإسرائيلي لمراقبة الحدود.

ونشر مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله، علي شعيب، الصورة عبر حسابه الشخصي، وسخر من إعلان الاحتلال صباح الأربعاء إحباط محاولة لتخريب السياج بعد إطلاق بعض الأشخاص مفرقعات على الحدود.

وقال إن الفتيان، ردًا على الجيش الإسرائيلي، قاموا بإزالة كاميرات “التجسس” من السياج الحدودي.

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الأربعاء، حادثتين، إذ نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو لقصف مجموعة من الأشخاص قرب السياج الحدودي قال إنهم تابعون لحزب الله، وحاولوا تخريب السياج الحدودي.

بينما وقع الحادث الآخر على الحدود بالقرب من مستعمرة المطلة، حيث أطلق مجموعة من الأشخاص ألعابًا نارية تجاه الحدود، والذي رد عليها الاحتلال بإطلاق أعيرة نارية في الهواء.

وتأتي التطورات على الحدود بالتزامن مع الذكرى السابعة عشرة لنشوب الحرب بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في يوليو/تموز 2006.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، وهما رسميًا في حالة حرب، بين الحين والآخر توترات خصوصًا بين حزب الله وجيش الاحتلال.

المصدر : الجزيرة مباشر