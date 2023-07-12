لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة بشأن بلدة “الغجر”

أعلن لبنان، الثلاثاء، تقديمه شكوى لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية “تكريس” احتلالها الجزء اللبناني من بلدة “الغجر” الحدودية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية اللبنانية، بعد أيام من إنشاء جيش الاحتلال الإسرائيلي سياجًا شائكًا حول المنطقة، وهو ما وصفه لبنان بأنه “خرق خطير ومحاولة ضم القرية” لإسرائيل.

وبحسب البيان، فإن “وزارة الخارجية أوعزت بتقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، بشأن تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر، ما يُشكل خرقًا فاضحًا وخطيرًا”.

وطالبت الوزارة بـ”الانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وإدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية الذي يضاف إلى الخروق الإسرائيلية اليومية والمستمرة للقرار 1701″.

٢)ما يشكّل خرقًا فاضحًا وخطيرًا، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006).

وطلبت الوزارة إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والإنسحاب الفوري وغير المشروط من كافّة الأراضي اللبنانية المحتلّة. — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) July 11, 2023

وفي أغسطس/آب 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701 الذي أوقف 33 يومًا من المعارك بين قوات الاحتلال و”حزب الله” فيما عُرف بـ”حرب تموز” الإسرائيلية على لبنان، ونصّ على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) على الحدود المشتركة.

وتحظى بلدة الغجر بموقع جغرافي مهم، إذ تقع عند نقطة الالتقاء الحدودية الثلاثية بين لبنان وسوريا وفلسطين، واحتلتها إسرائيل عام 1967، واعتبرتها ضمن الجولان المحتل، إلا أن المستوطنين استغلوا غياب الحكومة اللبنانية وفترة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان وتوسعوا باتجاه الأراضي اللبنانية، بحيث أصبح ثلثا المنازل داخل الحدود اللبنانية.

وانسحبت إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، بعد أكثر من عقدين على احتلاله، إلا أنها لا تزال تحتل مساحة صغيرة من أراضيه، هي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وجزء من بلدة الغجر.

التطورات على حدود لبنان

وفي وقت سابق الثلاثاء، بحث مسؤول أمريكي في إسرائيل التطورات على حدود لبنان، حسب إعلام عبري رسمي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “وصل إلى إسرائيل آموس هوكشتاين المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس جو بايدن، والتقى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين”، دون إشارة إلى مدة الزيارة.

وأضافت الهيئة “التوترات الإسرائيلية اللبنانية كانت مطروحة على الطاولة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي يونيو/حزيران الماضي، احتجت تل أبيب على وضع حزب الله خيمة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وطالبت بإزالتها، وسط توتر في المنطقة مع استمرار تظاهرات لأهالي بلدات لبنانية على الحدود إثر عمليات تجريف إسرائيلية.