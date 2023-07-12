الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة أعضاء بحزب الله في قصف على الحدود اللبنانية (فيديو)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قصف 3 أشخاص قال إنهم أعضاء في “حزب الله” كانوا بجوار السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن القوات الإسرائيلية رصدت اقتراب “عدد من المشتبه بهم من السياج الحدودي الأمني الشمالي مع لبنان”، مؤكدًا أنه أحبط محاولة لإلحاق الضرر بالسياج الحدودي.

وأكد الجيش أنه سيواصل منع أي محاولة لانتهاك “السيادة الإسرائيلية” وإلحاق الضرر بالسياج الحدودي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن قواته قامت “بردع عناصر لحزب الله بوسائل غير قاتلة”، مؤكدًا أن “كل من يحاول استفزازنا سيتلقى الرد في الوقت المناسب”.

דובר צה"ל: צה״ל שיבש ניסיון פגיעה במכשול הגבול עם לבנון מספר חשודים התקרבו מוקדם יותר היום (ד') לגדר הגבול עם לבנון וניסו לחבל במרחב המכשול.

כוחות צה״ל זיהו אותם באופן מיידי והשתמשו באמצעים על מנת להרחיקם.

זהות החשודים לא ידועה. צה״ל ימשיך לפעול על מנת למנוע כל הפרה של… pic.twitter.com/wuc1GvuG2O — בז news (@1717Bazz) July 12, 2023

وأفاد مصدر أمني لوكالة رويترز، أن أعضاء من جماعة حزب الله اللبنانية أصيبوا في الهجوم على الحدود جنوبي لبنان.

وقالت وسائل إعلام محلية إن 3 مقاتلين من حزب الله أصيبوا بجراح مختلفة جراء القصف الإسرائيلي على موقع عسكري للحزب جنوب لبنان.

UPDATE: IDF fired warning shots and hurled stun grenades at several suspects who approached the Technical Fence. pic.twitter.com/nIvccIXOT2 — Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) July 12, 2023

ونقل ذات المصدر عن سكان من بلدة “البستان” الحدودية أنهم سمعوا دويّ انفجار عصر اليوم في الطرف الغربي للبلدة من ناحية يارين اللبنانية.

ليس الحدث الوحيد

وفي سياق متصل، قال المراسل العسكري الإسرائيلي هاليل روزين في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر، إن هذا ليس الحدث الوحيد الذي جرى اليوم على الحدود اللبنانية.

وقال إن أشخاص أطلقوا ألعابًا نارية بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان، وفي المقابل، أطلقت قوات الاحتلال النار في الهواء، ما أسفر عن اندلاع حريق بالقرب من السياج.

وتأتي التطورات اليوم، بعد أقل من أسبوع من قصف الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان بعد انفجار صاروخ مضاد للدبابات أطلق من جنوب لبنان في المنطقة الحدودية بين البلدين.