الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة أعضاء بحزب الله في قصف على الحدود اللبنانية (فيديو)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر قصف 3 أشخاص قال إنهم أعضاء في “حزب الله” كانوا بجوار السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن القوات الإسرائيلية رصدت اقتراب “عدد من المشتبه بهم من السياج الحدودي الأمني الشمالي مع لبنان”، مؤكدًا أنه أحبط محاولة لإلحاق الضرر بالسياج الحدودي.

وأكد الجيش أنه سيواصل منع أي محاولة لانتهاك “السيادة الإسرائيلية” وإلحاق الضرر بالسياج الحدودي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن قواته قامت “بردع عناصر لحزب الله بوسائل غير قاتلة”، مؤكدًا أن “كل من يحاول استفزازنا سيتلقى الرد في الوقت المناسب”.

وأفاد مصدر أمني لوكالة رويترز، أن أعضاء من جماعة حزب الله اللبنانية أصيبوا في الهجوم على الحدود جنوبي لبنان.

وقالت وسائل إعلام محلية إن 3 مقاتلين من حزب الله أصيبوا بجراح مختلفة جراء القصف الإسرائيلي على موقع عسكري للحزب جنوب لبنان.

UPDATE: IDF fired warning shots and hurled stun grenades at several suspects who approached the Technical Fence. pic.twitter.com/nIvccIXOT2

— Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) July 12, 2023