مشروع قانون في الكونغرس لمنع أي رئيس أمريكي من الانسحاب من الناتو

جدد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ (الكونغرس) جهودهم، اليوم الأربعاء، لمنع أي رئيس أمريكي من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبحسب وكالة رويترز، جاء في مشروع القانون “ليس للرئيس أن يعلّق أو ينهي أو يشجب أو يسحب الولايات المتحدة من معاهدة شمال الأطلسي، التي أبرمت في واشنطن العاصمة في الرابع من إبريل/نيسان 1949، إلا بمشورة وقبول مجلس الشيوخ، وبشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحضور، أو بموجب قانون صادر عن الكونغرس”.

ومن بين الرعاة الرئيسيين لمشروع القانون السيناتور الديمقراطي “تيم كين” عضو لجنة العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة، والسيناتور الجمهوري “ماركو روبيو” نائب رئيس لجنة المخابرات وهو أيضًا عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية.

وطرح مشروع القانون مرات في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب الذي أبدى رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من الناتو.

وما زال يتعين أن يقر مشروع القانون مجلس الشيوخ بالكامل، لكن أحد مساعدي “كين” أشار إلى أنه حشد تأييدًا من لجنة العلاقات الخارجية العام الماضي بدعم قوي من الحزبين، مضيفًا أن المؤيدين يتوقعون دعمًا أقوى من أي وقت نظرًا للحرب بين أوكرانيا وروسيا، واحتمالية توسع الحلف.

ويعد الرئيس الأمريكي جو بايدن أبرز مؤيدي الحلف، إذ دعم توسعه، ويعمل مع الأعضاء الآخرين لا سيما فيما يتعلق بالرد على الحرب الروسية لأوكرانيا.