أردوغان: تعهدات خليجية بضخ استثمارات كبيرة في تركيا (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ثمة تعهدات من دول خليجية بضخ استثمارات كبيرة في بلاده.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في طريق عودته من ليتوانيا إثر مشاركته قي قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف أردوغان، في سياق حديثه عن جولته الخليجية المقبلة: “هناك تعهدات خلال لقاءاتنا الماضية بضخ استثمارات كبيرة في تركيا، وسنضع اللمسات الأخيرة خلال زيارتنا المقبلة”.

وحول السياسة الاقتصادية قال أردوغان “نطبق سياسات عقلانية لزيادة الاحتياطي الأجنبي (في تركيا) ونعمل على جذب الاستثمارات الدولية إلى بلادنا”.

وأوضح أن صافي الاحتياطات النقدية للبنك المركزي التركي زادت بقيمة 14.2 مليار دولار خلال شهر واحد، مشيرا أن هذه الأرقام تعطي الثقة لعالم الاقتصاد والمال والتجارة.​​​​​​​

وأكد أن حكومته تواصل اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاقتصاد، داعيا المواطنين إلى الاطمئنان لعزمهم خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا.

وبشأن نتائج لقاءاته خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال إن بلاده ستبدأ بالعمل على تحقيق الوعود التي قطعتها وفقاً للنتائج الإيجابية التي ستراها من الاتحاد الأوربي.

وأضاف: “لمسنا توجها إيجابيا بشأن إحياء مسار عضويتنا في الاتحاد الأوربي وسنسرّع مباحثات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وواثق من أننا سنتقدم في الإعفاء من التأشيرات (إلى الاتحاد الأوربي)”.

وتابع: “برلماننا سيتابع خطوات بروتوكولات انضمام السويد للناتو ويتخذ القرار الأصوب بما يتماشى مع مصالح بلادنا”.

وحول صفقة طائرات إف-16 قال أردوغان إن بايدن وإدارته “يظهرون موقفا مؤيدا لبلادنا” فيما يتعلق بالصفقة.