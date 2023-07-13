البيان الختامي لدول جوار السودان: نناشد الأطراف المتحاربة بالسودان إنهاء الحرب
13/7/2023-|آخر تحديث: 13/7/202302:16 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
البيان الختامي لدول جوار السودان: نناشد الأطراف المتحاربة بالسودان إنهاء الحرب.
البيان الختامي لدول جوار السودان: نؤكد على أهمية حماية الدولة السودانية ومؤسساتها.
البيان الختامي لقمة دول جوار السودان: استمرار الاقتتال في السودان ينتج عنه زيادة النازحين والفرارين إلى الدول المجاورة.
البيان الختامي لقمة دول جوار السودان: نؤكد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع في السودان وإطلاق حوار يشمل جميع الأطراف.
البيان الختامي لقمة دول جوار السودان: توافق المشاركون على أهمية تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
المصدر : الجزيرة مباشر