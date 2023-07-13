البيان الختامي لدول جوار السودان: نناشد الأطراف المتحاربة بالسودان إنهاء الحرب.

البيان الختامي لدول جوار السودان: نؤكد على أهمية حماية الدولة السودانية ومؤسساتها.

البيان الختامي لقمة دول جوار السودان: استمرار الاقتتال في السودان ينتج عنه زيادة النازحين والفرارين إلى الدول المجاورة.

البيان الختامي لقمة دول جوار السودان: نؤكد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع في السودان وإطلاق حوار يشمل جميع الأطراف.

البيان الختامي لقمة دول جوار السودان: توافق المشاركون على أهمية تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.