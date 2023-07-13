السيسي: السودان يمر بأزمة عميقة لها تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودول الجوار بشكل خاص
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: ندعو لخارطة طريق لحل الأزمة السودانية تشمل جميع الأطراف وممثلين عن دول الجوار
رئيس الوزراء الإثيوبي: ندعو لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار والعمل على التوصل لعملية انتقالية للسلطة بالسودان
رئيس الوزراء الإثيوبي: يجب حل النزاع في السودان بأسرع وقت ممكن لأن تداعيات الأزمة كبيرة على المنطقة ودول الجوار
الرئيس الانتقالي في تشاد: نناشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة السودانية
الرئيس الانتقالي في تشاد: استقبلنا أكثر من 150 ألفا من اللاجئين السودانيين أغلبهم من النساء والأطفال بسبب الاقتتال
الرئيس الانتقالي في تشاد: ندعم أي جهود تسعى لتسوية سلمية في السودان
الرئيس الانتقالي في تشاد: الموقف في السودان مثير للقلق ويؤثر على دول الجوار
السيسي: السودان يمر بأزمة عميقة لها تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودول الجوار بشكل خاص.
السيسي: الأزمة الراهنة في السودان نتج عنها إزهاق العديد من الأرواح ونزوح الملايين.
السيسي: يجب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية بالسودان من أجل تلافي تعقيد الأزمة.
السيسي: الأزمة الراهنة في السودان تتطلب معالجة جذورها والوصول إلى حل سياسي شامل.
السيسي: يجب دعم دول جوار السودان الأكثر تضررا من التبعات السلبية للأزمة.
السيسي: فور اندلاع الأزمة في السودان استقبلنا مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين.
السيسي: سنعمل على إيصال المساعدات الإنسانية من حدودنا إلى المناطق المتضررة بالسودان.
الرئيس المصري: يجب إطلاق حوار وطني جامع في السودان يهدف للوصول لحل سياسي.
الرئيس المصري: يجب توفير ممرات آمنة من أجل إيصال المساعدات في السودان
الرئيس المصري: نطالب الأطراف المتحاربة في السودان وقف التصعيد والبدء في مفاوضات جادة تهدف للوصول إلى وقف دائم للإطلاق النار.
الرئيس الإريتري: دول جوار السودان لديها الإمكانيات لامين الاستقرار في السودان.
الرئيس الإريتري: دول جوار السودان لديها الإمكانيات لتأمين الاستقرار في السودان.
الرئيس الإريتري: لا مبرر للحرب في السودان والشعب هناك قادر على تجاوز الأزمة دون تدخل خارجي.
رئيس جنوب السودان: منظمة الإيغاد والاتحاد الأفريقي يعملان على إنهاء الصراع في السودان.
رئيس جنوب السودان: يجب التوصل لوقف إطلاق نار مستدام بالسودان.
رئيس جنوب السودان: دول جوار السودان تسعى لإنها الأزمة بأسرع وقت ممكن
رئيس جنوب السودان: أولوياتنا إيجاد حلول أفريقية لأزمات القارة
رئيس جنوب السودان: يجب أن نضع مصلحة الشعب السوداني أولا عند بحث حلول الصراع الحالي.
رئيس جنوب السودان: دول جوار السودان واجهت تدفق لآلاف اللاجئين وهو ما يضغط على الأوضاع الاقتصادية في دولنا.
رئيس جنوب السودان: يجب وضع إطار عمل لبحث تسوية سلمية وسياسية شاملة في السودان.
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى: الصراع المسلح في السودان يعيق التنمية الاقتصادية لدولنا.
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى: الصراع في السودان يشكل تهديدا وتحديا يصيب الاستقرار في منطقتنا.
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى: انعكاسات الحرب في السودان يتجاوز الحدود ويشعر به دول الجوار.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي: مستعدون للانخراط في أي جهود لإيقاف الحرب في السودان.