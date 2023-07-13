رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: ندعو لخارطة طريق لحل الأزمة السودانية تشمل جميع الأطراف وممثلين عن دول الجوار

رئيس الوزراء الإثيوبي: ندعو لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار والعمل على التوصل لعملية انتقالية للسلطة بالسودان

رئيس الوزراء الإثيوبي: يجب حل النزاع في السودان بأسرع وقت ممكن لأن تداعيات الأزمة كبيرة على المنطقة ودول الجوار

الرئيس الانتقالي في تشاد: نناشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة السودانية

الرئيس الانتقالي في تشاد: استقبلنا أكثر من 150 ألفا من اللاجئين السودانيين أغلبهم من النساء والأطفال بسبب الاقتتال

الرئيس الانتقالي في تشاد: ندعم أي جهود تسعى لتسوية سلمية في السودان

الرئيس الانتقالي في تشاد: الموقف في السودان مثير للقلق ويؤثر على دول الجوار

السيسي: السودان يمر بأزمة عميقة لها تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودول الجوار بشكل خاص.

السيسي: الأزمة الراهنة في السودان نتج عنها إزهاق العديد من الأرواح ونزوح الملايين.

السيسي: يجب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية بالسودان من أجل تلافي تعقيد الأزمة.

السيسي: الأزمة الراهنة في السودان تتطلب معالجة جذورها والوصول إلى حل سياسي شامل.

السيسي: يجب دعم دول جوار السودان الأكثر تضررا من التبعات السلبية للأزمة.

السيسي: فور اندلاع الأزمة في السودان استقبلنا مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين.

السيسي: سنعمل على إيصال المساعدات الإنسانية من حدودنا إلى المناطق المتضررة بالسودان.

الرئيس المصري: يجب إطلاق حوار وطني جامع في السودان يهدف للوصول لحل سياسي.

الرئيس المصري: يجب توفير ممرات آمنة من أجل إيصال المساعدات في السودان

الرئيس المصري: نطالب الأطراف المتحاربة في السودان وقف التصعيد والبدء في مفاوضات جادة تهدف للوصول إلى وقف دائم للإطلاق النار.

الرئيس الإريتري: دول جوار السودان لديها الإمكانيات لامين الاستقرار في السودان.

الرئيس الإريتري: دول جوار السودان لديها الإمكانيات لتأمين الاستقرار في السودان.

الرئيس الإريتري: لا مبرر للحرب في السودان والشعب هناك قادر على تجاوز الأزمة دون تدخل خارجي.

رئيس جنوب السودان: منظمة الإيغاد والاتحاد الأفريقي يعملان على إنهاء الصراع في السودان.

رئيس جنوب السودان: يجب التوصل لوقف إطلاق نار مستدام بالسودان.

رئيس جنوب السودان: دول جوار السودان تسعى لإنها الأزمة بأسرع وقت ممكن

رئيس جنوب السودان: أولوياتنا إيجاد حلول أفريقية لأزمات القارة

رئيس جنوب السودان: يجب أن نضع مصلحة الشعب السوداني أولا عند بحث حلول الصراع الحالي.

رئيس جنوب السودان: دول جوار السودان واجهت تدفق لآلاف اللاجئين وهو ما يضغط على الأوضاع الاقتصادية في دولنا.

رئيس جنوب السودان: يجب وضع إطار عمل لبحث تسوية سلمية وسياسية شاملة في السودان.

رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى: الصراع المسلح في السودان يعيق التنمية الاقتصادية لدولنا.

رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى: الصراع في السودان يشكل تهديدا وتحديا يصيب الاستقرار في منطقتنا.

رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى: انعكاسات الحرب في السودان يتجاوز الحدود ويشعر به دول الجوار.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: مستعدون للانخراط في أي جهود لإيقاف الحرب في السودان.