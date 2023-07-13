السيسي وأبي أحمد يبحثان أزمة السودان وقضية سد النهضة في القاهرة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أزمة السودان وقضية سد النهضة في العاصمة القاهرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، في منشور على فيسبوك، مساء أمس الأربعاء، إن السيسي وأبي أحمد تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بقصر الاتحادية، حيث تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة. pic.twitter.com/P8eGqHhaxo — رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) July 12, 2023

ووصل أبي أحمد إلى مصر مساء الأربعاء للمشاركة في قمة دول جوار السودان التي تستضيفها القاهرة اليوم الخميس، لبحث سبل إنهاء الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد 3 أيام من اجتماع بأديس أبابا عقدته لجنة إيغاد الرباعية وقاطعته الخرطوم اعتراضا على رئاسة كينيا للجنة المعنية بالسودان.

وقال وزير خارجية السودان علي الصادق، أمس الأربعاء، إن بلاده تنظر بإيجابية لمبادرة الوساطة المصرية، متمنيا تحقيق أهدافها وحل مشاكل السودان

ويجاور السودان 7 دول؛ هي مصر وليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، كما يمتلك السودان حدودا بحرية مع المملكة العربية السعودية.

ورغم الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة، شهدت قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس في 22 يونيو/حزيران الماضي، مصافحة بين الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا، وتبادلا الابتسامات.

وتتمسك مصر والسودان بالوصول إلى اتفاق ملزم أولا مع إثيوبيا بشأن ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما المائية، بينما ترفض أديس أبابا ذلك، معللة بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 لا يستهدف الإضرار بأحد.