بينهم أم لأربعة أبناء.. قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس (19) مواطنا على الأقل في الضفة الغربية المحتلة بينهم امرأة متزوجة وأم لـ4 أبناء.

وتركزت الاعتقالات في بلدة قبيا رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: بيت لحم، ونابلس، والخليل، وطوباس، والقدس.

وبيّن نادي الأسير، أن من بين المعتقلين امرأة هي سهاد ثوابته (44 عاما) من بيت لحم، متزوجة وأم لـ4 أبناء، تم اعتقالها فجر اليوم من منزلها، إضافة إلى اعتقال أسرى سابقين.

ولفت النادي إلى أن من بين المعتقلين أيضا 6 أسرى من بلدة قبيا رام الله، جرى الإفراج عن 3 منهم في وقت لاحق، وأبقت قوات الاحتلال على اعتقال (شادي محمد ناصر، أحمد كمال ناصر، ومصعب غيظان).

وذكر نادي الأسير في بيانه أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ حملات الاعتقال، التي تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تنفذها يوميا بحق المواطنين ومن كافة الفئات.

ويرافق الاعتقالات عمليات تنكيل، واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، حيث بلغت حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري نحو 4000 حالة.

إطلاق نار على موقع عسكري

على صعيد آخر أطلق مجهولون، اليوم الخميس، النار على موقع عسكري إسرائيلي شمالي الضفة الغربية دون وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تغريدة: وردت أنباء عن إطلاق نار على موقع عسكري قرب مدينة طولكرم، ورد جنود الجيش في الموقع بإطلاق النار على المصدر، ولم يسفر ذلك عن أضرار ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا.

وبعد البحث في المنطقة، تم العثور على حقائب ظهر، وفقا للبيان دون مزيد من التفاصيل.