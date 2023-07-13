“تهديد نووي”.. لافروف يحذر من تسليم طائرات إف 16 لأوكرانيا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع صحيفة (لينتا.رو) الإلكترونية، من أن موسكو ستعتبر تسليم مقاتلات إف 16 لأوكرانيا “تهديدا نوويا”.

وقال لافروف للصحيفة “سنعتبر مجرد امتلاك القوات الأوكرانية أنظمة مماثلة تهديدا من الغرب في المجال النووي”. وأضاف “لا يمكن لروسيا أن تتجاهل قدرة هذه الأجهزة على حمل شحنات نووية”، مشيرًا إلى أن موسكو حذّرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

وكانت هذه الطائرات الحربية الحديثة على رأس مطالب كييف العسكرية من حلفائها الغربيين.

وتحدث لافروف عن خطط أمريكية لنقل مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا، رغم أن واشنطن لم تعط الضوء الأخضر لأي بلد لتسليمها إياها.

وتقود هولندا والدنمارك خطة لتدريب طيارين أوكرانيين على استخدام الطائرات الأمريكية الصنع ضمن تحالف يضم 11 بلدا.

وسيبدأ البرنامج في الدنمارك في أغسطس/ آب بعدما أذنت الولايات المتحدة بذلك.

شرط انتهاء الحرب

وفي مقابلة مع صحيفة إندونيسية نُشرت أمس الأربعاء، قال لافروف إن المواجهة المسلحة في أوكرانيا ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للسيطرة على موسكو وهزيمتها.

وقال لافروف لصحيفة كومباس إن هدف الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة هو تعزيز هيمنته العالمية.

ووصل لافروف، الأربعاء، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا للمشاركة في أعمال رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأضاف لافروف في المقابلة التي نشرها موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت “لماذا لا تنتهي المواجهة المسلحة في أوكرانيا؟ الإجابة بسيطة للغاية. ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للحفاظ على هيمنته، ويتغلب على رغبته الجامحة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا على أيدي الدمى في كييف”.

وأردف قائلا “في الوقت الراهن، لا توجد مؤشرات على أي تغيير في هذا الموقف”.

ويقول الغرب إنه يريد مساعدة أوكرانيا على كسب صراعها مع روسيا، وقد زوّد كييف بكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الحديثة.