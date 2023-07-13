حاكم إقليم دارفور: نرحب بخطابات رؤساء الجوار السوداني التي جاءت في القمة المنعقدة في القاهرة.

حاكم إقليم دارفور: نتطلع أن تخرج رؤساء الجوار السوداني بتوصيات تسهم في حل الأزمة.

حاكم إقليم دارفور: نجدد تأكيدنا بأن الأولوية هي وقف الحرب ومعالجة آثارها الإنسانية دون زج بالقضايا السياسية.

حاكم إقليم دارفور: يجب طرح حوار سوداني- سوداني بعيد عن التدخلات والإملاءات الخارجية التي ساهمت في إشعال هذه الحرب.