رويترز عن مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: العثور على جثامين 87 على الأقل من عرقية المساليت في مقبرة جماعية بغرب دارفور في السودان

مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: دفن 87 على الأقل في مقبرة جماعية يزعم أنهم قتلوا على يد الدعم السريع والمليشيات الموالية بغرب دارفور

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أدعو الدعم السريع وأطراف النزاع بالسودان للسماح وتيسير عمليات البحث الفوري عن القتلى في دارفور