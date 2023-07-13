وزير الخارجية الروسي: الرئيس بوتين وأردوغان تباحثا بشأن اتفاق مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود
13/7/2023-|آخر تحديث: 13/7/202310:28 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الرئيس بوتين وأردوغان تباحثا بشأن اتفاق مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود
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المصدر : الجزيرة مباشر