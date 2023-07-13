وزير الخارجية الروسي: الرئيس بوتين وأردوغان تباحثا بشأن اتفاق مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الرئيس بوتين وأردوغان تباحثا بشأن اتفاق مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود

وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة تحاول استبدال منظومة آسيان باستراتيجية المحيط الهندي والهادئ وإدخال الناتو في هذه المنطقة

وزير الخارجية الروسي: مستعدون لتوريد الغذاء للدول المحتاجة على الرغم من القيود والحواجز الغربية المفروضة علينا

وزير الخارجية الروسي: أستراليا اتفقت مع واشنطن على نشر بنية تحتية نووية وهذا انتهاك لالتزامتها الدولية