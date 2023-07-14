البنتاغون يتحدث عن دور فاغنر في معارك أوكرانيا بعد التمرد.. وكييف تعلن إسقاط مسيّرات روسية

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن مقاتلي مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة لم يعودوا يشاركون “بشكل كبير” في العمليات القتالية بأوكرانيا خلال المرحلة الحالية.

وأضاف بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة تعتقد أن “غالبية” مقاتلي المجموعة ما زالوا في المناطق الأوكرانية التي تستولي عليها روسيا.

وأتى إعلان البنتاغون بعد أسبوعين من تمرد فاشل لمقاتلي مجموعة “فاغنر” حاولوا به في نهاية يونيو/ حزيران إطاحة القيادة العسكرية الروسية، بعدما أدّوا دورًا أساسيًّا في حرب أوكرانيا.

وأكد يفغيني بريغوجين قائد فاغنر أن انتفاضته لم تكن تهدف إلى إطاحة السلطة، بل إلى إنقاذ فاغنر من عملية تفكيك من قبل هيئة الأركان العامة الروسية التي يتهمها بعدم الكفاءة في النزاع في أوكرانيا.





إسقاط مسيّرات روسية

وميدانيًّا، أعلن سلاح الجو الأوكراني، صباح اليوم الجمعة، أنه أسقط 16 مسيّرة متفجرة من أصل 17 أطلقتها روسيا البارحة.

وأوضح الجيش الأوكراني عبر تلغرام أن روسيا هاجمت بين مساء الخميس وصباح الجمعة “أوكرانيا بواسطة 17 مسيّرة قتالية من نوع شاهد 136/131 إيرانية الصنع من الجنوب الشرقي”، مؤكدًا أنه دمّر 16 منها.