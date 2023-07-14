الجيش السوداني يعترف بتكبده “بعض الخسائر” خلال عملية “ناجحة” في الخرطوم

أعلن الجيش السوداني، الجمعة، تنفيذ عمليات عسكرية “ناجحة” في العاصمة الخرطوم، وتكبده “بعض الخسائر”، فيما تحدثت قوات الدعم السريع عن قتلها مئات العناصر من الجيش.

وقال الجيش في بيان: “قامت قواتنا فجر اليوم بعمليات تمشيط واسعة لمناطق بمدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وبحري وأم درمان)، وكلها ناجحة وجرت كما هو مخطط لها”.

وأقر الجيش بحدوث “بعض الخسائر بجزء من محور بحري شمال الخرطوم”، واستدرك قائلًا: “هي لم تؤثر على مجرى العمليات ولا علاقة لها بالأعداد الكبيرة التي وردت ببيان المليشيا المتمردة (الدعم السريع)، التي درجت على المبالغة والتضخيم الكاذب”، وفق البيان.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت قوات الدعم السريع في بيان، إنها صدّت هجومًا للجيش وكبّدته خسائر كبيرة في الأرواح والآليات.

وذكرت أن “قوات الجيش السوداني هاجمت مواقع تمركز قواتنا بمدينة بحري بمحورين من ناحية منطقة حطاب، والآخر باتجاه جسر الحلفايا (يربط بين أم درمان وبحري على النيل)”.

وتابعت: “تصدت قواتنا لقوات الجيش وسحقتها بالكامل واستولت على 130 مركبة بكامل عتادها، إلى جانب الاستيلاء على عدد من الآليات العسكرية، وأسر العشرات من أفراد القوة، ومقتل المئات بينهم قائد القوة برتبة لواء”، وفق البيان ذاته.

وصباح الجمعة، تجددت الاشتباكات بين طرفي النزاع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في الخرطوم، بعد ساعات من الهدوء الحذر.

يأتي ذلك، غداة ترحيب الطرفين بمخرجات قمة “دول جوار السودان” التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة الخميس، وشارك فيها قادة مصر وليبيا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا.