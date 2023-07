طائرات تحلق بسماء الخرطوم.. انفجارات عنيفة وانقطاع في الاتصالات والإنترنت مع احتدام معارك السودان (فيديو)

سُمعت أصوات انفجارات عنيفة وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من ضاحية كافوري شرقي الخرطوم بحري، مع تجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الجمعة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بسماع دوي انفجارات عنيفة في أحياء (بُري والشاطئ) المتاخمة للقيادة العامة للجيش جراء المعارك.

The food security situation remains dire in the Sudan, with millions of people at risk.@FAO is working tirelessly to increase local food production and plans to distribute seeds to vulnerable farmers, empowering them to produce enough food for millions. pic.twitter.com/342AKyDG5d

— FAO in Emergencies (@FAOemergencies) July 10, 2023