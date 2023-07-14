بقنابل الصوت والغاز.. إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان شمالي رام الله (فيديو)

أصيب فلسطينيون بالغاز السام المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد الاستيطان، في قرية أم صفا شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وأصيب فلسطيني بقنبلة صوت في قدمه، كما أصيب عشرات بالاختناق بالغاز السام جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة قام بها فلسطينيون احتجاجًا على محاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضٍ في القرية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام، والصوت اتجاه المواطنين الذين خرجوا في المسيرة، رفضًا لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على عشرات الدونمات التابعة للقرية.

وتشهد بلدة أم صفا منذ أسابيع هجومًا متواصلًا من قبل المستوطنين الإسرائيليين، أحرقوا فيه منازل ومركبات للمواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.

يذكر أن الشاب عبد الجواد حمدان صالح (24 عاما) من قرية عارورة، استشهد يوم الجمعة الماضي متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الحي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة أم صفا.