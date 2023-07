غموض يحيط بجنرالات كبار في روسيا بعد فشل تمرد فاغنر

بعد أكثر من أسبوعين على التمرّد الفاشل لمجموعة فاغنر الروسية المسلّحة، لا يزال الغموض يلفّ مستقبل المجموعة وضباط كبار في الجيش بموسكو.

وفي ما يلي أبرز ما يتمّ تداوله حول مصير ثلاثة جنرالات كبار بعد التمرّد:

يُعدّ الجنرال سيرغي سوروفيكين أحد القادة الأساسيين للعمليات العسكرية في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/ شباط 2022.

وسوروفيكين (56 عامًا) هو قائد القوات الجوية الروسية وهو من قدامى المحاربين في الحرب الشيشانية الثانية، وكان أيضًا قائدًا أساسيًّا خلال التدخّل الروسي في سوريا، ولُقّب بـ”الجزّار السوري”.

وفي حديث عن سوروفيكين في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قال قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين “سوروفيكين شخص أسطوري، وُلد لخدمة الوطن الأمّ بأمانة”.

اختفى سوروفيكين من الساحة العامة منذ أن أثار تمرّد فاغنر الوجيز والفاشل صدمة في مختلف أنحاء روسيا الشهر الماضي. وشوهد للمرة الأخيرة في مقطع فيديو غير عادي دعا فيه بريغوجين إلى وقف التمرّد وتراجع رجاله.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) نقلًا عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية، أن سوروفيكين كان على علم بمخططات بريغوجين وأنه قد يكون اعتُقل.

