السودان.. مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين جراء تواصل الاشتباكات في الخرطوم (فيديو)

قتل 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء تواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم.

وتواصلت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجانبين بعدد من جبهات القتال وهي تدخل شهرها الرابع على التوالي، وسط جهود إقليمية ودولية تسعى لإنهاء الحرب في البلاد.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بمقتل 3 مدنيين على الأقل وإصابة آخرين جراء تجدد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في حي أم بدة بمدينة أم درمان غربي العاصمة.

وشهدت أحياء المهندسين والفتيحاب وأم بدة وود البشير بأم درمان المتاخمة لسلاح المهندسين التابع للجيش السوداني، اشتباكات ضارية بين الطرفين منذ الساعات الأولى من الصباح.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن أعمدة الدخان تصاعدت بكثافة من أحياء البستان والدوحة بأم درمان جراء المعارك بين الطرفين.

وفي هذه الأثناء قال الإعلام العسكري التابع للجيش السوداني إن قوات العمل الخاص التابعة لسلاح المهندسين نفذت عمليات وصفها بأنها نوعية صباح اليوم على تجمعات لقوات الدعم السريع بأحياء المهندسين والعودة وحمد النيل بأم درمان.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف مواقع جنوبي الخرطوم يعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع.

وأكد أن المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع دوت بكثافة عقب غارة نفذتها مقاتلة حربية تابعة للجيش على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع بمنطقة شرق النيل شرقي العاصمة الخرطوم.

من جانبها أكدت قوات الدعم السريع في بيان، أنها بسطت سيطرتها على مدينة الخرطوم بحري عقب هجوم شنه الجيش السوداني على مواقع تمركز قواتها بمناطق الحلفايا وشارع الإنقاذ بالخرطوم بحري أمس الجمعة.