بعد إلهان عمر.. نواب آخرون يعلنون مقاطعة خطاب رئيس إسرائيل أمام الكونغرس الأمريكي

أعلن 3 نواب أمريكيين آخرين مقاطعتهم خطاب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأسبوع المقبل.

وكانت عضوة الكونغرس إلهان عمر قد أعلنت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضها زيارة الرئيس الإسرائيلي ومقاطعتها جلسة الخطاب.

ونقل موقع (أكسيوس) عن عضو الكونغرس جمال بومان قوله “من المحتمل أن أقاطع” خطاب هرتسوغ، وقالت ألكساندريا أوكاسيو كورتيز للموقع الإخباري إنها لا تخطط لحضور الحدث.

كما أعلنت عضوة الكونغرس كوري بوش من ميسوري في تغريدة على تويتر أنها لن تحضر جلسة الخطاب، قائلة إن إسرائيل مسؤولة عن سياسة الأبارتهايد (الفصل العنصري) المنتهَجة في فلسطين.

وأضافت “الكونغرس لا ينبغي أن يعطي منبرًا لرئيس دولة لا تُظهر أي احترام لحقوق الإنسان”.

The Israeli government is responsible for enforcing an apartheid state and rampantly abusing the rights of Palestinians.

Congress should not be giving a platform to the President of a country that shows no respect for human rights. I will not be attending his joint address.

— Congresswoman Cori Bush (@RepCori) July 13, 2023