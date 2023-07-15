سياسة|الولايات المتحدة

بعد إلهان عمر.. نواب آخرون يعلنون مقاطعة خطاب رئيس إسرائيل أمام الكونغرس الأمريكي

عضوة الكونغرس كوري بوش (وسط) وألكساندريا أوكاسيو كورتيز يتحدثان إلى المراسلين خارج مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة (الفرنسية)
عضوة الكونغرس كوري بوش "وسط" وألكساندريا أوكاسيو كورتيز يتحدثان خارج مبنى الكابيتول في واشنطن (الفرنسية)
15/7/2023-|آخر تحديث: 15/7/202308:28 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن 3 نواب أمريكيين آخرين مقاطعتهم خطاب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأسبوع المقبل.

وكانت عضوة الكونغرس إلهان عمر قد أعلنت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضها زيارة الرئيس الإسرائيلي ومقاطعتها جلسة الخطاب.

ونقل موقع (أكسيوس) عن عضو الكونغرس جمال بومان قوله “من المحتمل أن أقاطع” خطاب هرتسوغ، وقالت ألكساندريا أوكاسيو كورتيز للموقع الإخباري إنها لا تخطط لحضور الحدث.

كما أعلنت عضوة الكونغرس كوري بوش من ميسوري في تغريدة على تويتر أنها لن تحضر جلسة الخطاب، قائلة إن إسرائيل مسؤولة عن سياسة الأبارتهايد (الفصل العنصري) المنتهَجة في فلسطين.

وأضافت “الكونغرس لا ينبغي أن يعطي منبرًا لرئيس دولة لا تُظهر أي احترام لحقوق الإنسان”.

ورفض النواب الثلاثة أن يلقي الرئيس الإسرائيلي خطابه أمام الكونغرس الأمريكي بسبب الانتهاكات اليومية التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأكدوا وصف عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية، بالإضافة إلى الخبراء والأمم المتحدة، معاملة إسرائيل للفلسطينيين بأنها “فصل عنصري”، والعملية الأخيرة في جنين بأنها “جريمة حرب”.

وحتى الآن، أعلن 4 نواب مقاطعة خطاب هرتسوغ، لكن هذا العدد لا يقترب من الرقم الذي سُجل عندما ألقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطابًا أمام الكونغرس في عام 2015، وقاطعه نحو 60 عضوًا ديمقراطيًّا في الكونغرس.

وتفاعل مغردون وناشطون أمريكيون مع إعلان أعضاء الكونغرس الأمريكي مقاطعة خطاب الرئيس الإسرائيلي.

وحظي موقف النواب بإشادة واسعة عبر المنصات، إذ أكد المدونون رفضهم حضور الرئيس الإسرائيلي، ممثلًا عن بلاده بإجرامها وتعديها المستمر على حقوق الإنسان.

كما سلط المغردون الضوء على الدعم الذي تقدمه أمريكا لإسرائيل، رغم الجرائم الموثقة التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

 

وعلى الجانب الآخر، هاجمت منظمات إسرائيلية موقف النواب، واعتبروا كلامهم ومقاطعة الخطاب إظهارًا للكراهية ضد إسرائيل.

 

وفي إعلانها عن مقاطعتها خطاب هرتسوغ، أشارت إلهان عمر في تغريدة على تويتر يوم الأربعاء، إلى قرار عام 2019 من قِبل إسرائيل بمنعها هي ورشيدة طليب من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إلهان عمر “لا توجد وسيلة تدفعني لأحضر خطاب جلسة الكونغرس التي يحضرها رئيس منعتني بلاده، وحرمت رشيدة طليب من رؤية جدتها”.

وأضافت “لا ينبغي أن ندعو رئيس إسرائيل الذي في عهده مُنعت أول امرأتين مسلمتين منتخبتين في الكونغرس من زيارة البلاد”.

ومن المقرر أن يلقي هرتسوغ كلمة في مجلسي النواب والشيوخ الأربعاء المقبل، ويلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وتأتي الزيارة في وقت وصف فيه بايدن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأحد الماضي، بأنها “الأكثر تطرفًا”، ونتيجة لذلك، رفض بايدن دعوة نتنياهو لزيارة واشنطن بسبب سياساتها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية