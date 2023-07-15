بعد إلهان عمر.. نواب آخرون يعلنون مقاطعة خطاب رئيس إسرائيل أمام الكونغرس الأمريكي

أعلن 3 نواب أمريكيين آخرين مقاطعتهم خطاب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأسبوع المقبل.

وكانت عضوة الكونغرس إلهان عمر قد أعلنت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضها زيارة الرئيس الإسرائيلي ومقاطعتها جلسة الخطاب.

ونقل موقع (أكسيوس) عن عضو الكونغرس جمال بومان قوله “من المحتمل أن أقاطع” خطاب هرتسوغ، وقالت ألكساندريا أوكاسيو كورتيز للموقع الإخباري إنها لا تخطط لحضور الحدث.

Progressives plan boycott of Israeli president’s speech to Congress https://t.co/BYS5CZrTdu — Axios (@axios) July 14, 2023

كما أعلنت عضوة الكونغرس كوري بوش من ميسوري في تغريدة على تويتر أنها لن تحضر جلسة الخطاب، قائلة إن إسرائيل مسؤولة عن سياسة الأبارتهايد (الفصل العنصري) المنتهَجة في فلسطين.

وأضافت “الكونغرس لا ينبغي أن يعطي منبرًا لرئيس دولة لا تُظهر أي احترام لحقوق الإنسان”.

The Israeli government is responsible for enforcing an apartheid state and rampantly abusing the rights of Palestinians. Congress should not be giving a platform to the President of a country that shows no respect for human rights. I will not be attending his joint address. — Congresswoman Cori Bush (@RepCori) July 13, 2023

ورفض النواب الثلاثة أن يلقي الرئيس الإسرائيلي خطابه أمام الكونغرس الأمريكي بسبب الانتهاكات اليومية التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأكدوا وصف عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية، بالإضافة إلى الخبراء والأمم المتحدة، معاملة إسرائيل للفلسطينيين بأنها “فصل عنصري”، والعملية الأخيرة في جنين بأنها “جريمة حرب”.

وحتى الآن، أعلن 4 نواب مقاطعة خطاب هرتسوغ، لكن هذا العدد لا يقترب من الرقم الذي سُجل عندما ألقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطابًا أمام الكونغرس في عام 2015، وقاطعه نحو 60 عضوًا ديمقراطيًّا في الكونغرس.

A majority of Congress will shrug or sneer at this, then attend Herzog's address without a thought to the bulldozers destroying elementary schools in the West Bank in the name of "defense." It's unconscionable. https://t.co/f22Fd02rFk — Emma Vigeland – @emmavigeland.bsky.social (@EmmaVigeland) July 13, 2023

وتفاعل مغردون وناشطون أمريكيون مع إعلان أعضاء الكونغرس الأمريكي مقاطعة خطاب الرئيس الإسرائيلي.

وحظي موقف النواب بإشادة واسعة عبر المنصات، إذ أكد المدونون رفضهم حضور الرئيس الإسرائيلي، ممثلًا عن بلاده بإجرامها وتعديها المستمر على حقوق الإنسان.

كما سلط المغردون الضوء على الدعم الذي تقدمه أمريكا لإسرائيل، رغم الجرائم الموثقة التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

If the Biden Administration really upheld the principle of universal human rights the President of Israel would not be invited to speak at joint session. 100% with Ilhan Omar on this. https://t.co/P8n7EtNBoj — Bint (@PalBint) July 13, 2023

وعلى الجانب الآخر، هاجمت منظمات إسرائيلية موقف النواب، واعتبروا كلامهم ومقاطعة الخطاب إظهارًا للكراهية ضد إسرائيل.

This isn’t a principled stand. It’s a tantrum from someone who relentlessly demonizes Israel. https://t.co/89iFHvknkx — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) July 13, 2023

وفي إعلانها عن مقاطعتها خطاب هرتسوغ، أشارت إلهان عمر في تغريدة على تويتر يوم الأربعاء، إلى قرار عام 2019 من قِبل إسرائيل بمنعها هي ورشيدة طليب من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إلهان عمر “لا توجد وسيلة تدفعني لأحضر خطاب جلسة الكونغرس التي يحضرها رئيس منعتني بلاده، وحرمت رشيدة طليب من رؤية جدتها”.

There is no way in hell I am attending the joint session address from a President whose country has banned me and denied @RashidaTlaib the ability to see her grandma. A thread👇🏽 — Ilhan Omar (@IlhanMN) July 13, 2023

وأضافت “لا ينبغي أن ندعو رئيس إسرائيل الذي في عهده مُنعت أول امرأتين مسلمتين منتخبتين في الكونغرس من زيارة البلاد”.

ومن المقرر أن يلقي هرتسوغ كلمة في مجلسي النواب والشيوخ الأربعاء المقبل، ويلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وتأتي الزيارة في وقت وصف فيه بايدن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأحد الماضي، بأنها “الأكثر تطرفًا”، ونتيجة لذلك، رفض بايدن دعوة نتنياهو لزيارة واشنطن بسبب سياساتها.