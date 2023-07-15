تركيا تحيي الذكرى السابعة لإفشال محاولة الانقلاب (فيديو)

تحيي تركيا، اليوم السبت، الذكرى السابعة لإحباط محاولة الانقلاب التي تتهم أنقرة حركة فتح الله غولن بتدبيرها في 15 يوليو/ تموز عام 2016.

وأعلنت تركيا الـ15 من يوليو من كل عام “يومًا للديمقراطية والوحدة الوطنية” في البلاد، تخليدًا لضحايا إفشال المحاولة الانقلابية.

وتشهد المدن التركية وعلى رأسها العاصمة أنقرة وإسطنبول احتفالات وفعاليات بهذه الذكرى.

وترحّم جودت يلماز نائب الرئيس التركي على الضحايا الذين سقطوا خلال التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة، معربًا عن امتنانه لهم.

جاء ذلك في رسالة عبر تويتر، قال فيها: “لقد مرت 7 سنوات كاملة على محاولة الانقلاب الغادرة في 15 تموز/ يوليو. لم ننس الخونة الذين استهدفوا وطننا ولا أبطالنا الذين دافعوا عن بلادنا مضحين بأرواحهم”.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Ne vatanımıza kasteden hainleri ne de canları pahasına ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızı unutmadık. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. #15Temmuz pic.twitter.com/TZ8SPlQmDF — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 15, 2023

وعلقت السلطات المحلية بمدينة إسطنبول، العلم التركي على جسر شهداء 15 الذي يربط قارتي آسيا وأوربا بالمدينة.

وجعلت العلم بين لافتتين كُتب على إحداهما “في حب الوطن والأمة”، وعلى الأخرى “قبل 7 سنوات استشهد اليوم هنا 34 شهيدًا في سبيل الوطن، نستذكرهم بالرحمة والامتنان”.

وشهدت تركيا في 15 يوليو 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر من الجيش، وقوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، وهو ما أفشل مخطط الانقلابيين وأجبرهم على سحب آلياتهم العسكرية من المدن.