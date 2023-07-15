تُركوا يكافحون وحدهم للنجاة.. احتجاز سفينة في إيطاليا كانت بطريقها لإغاثة مهاجرين

بينما كان من المفترض أن تبحر سفينة (أوشن فايكينغ) للبحث عن مهاجرين يحتاجون إلى الإنقاذ في البحر المتوسط الجمعة، توقفت في ميناء تشيفيتافيكيا خارج روما بسبب نزاع بيروقراطي مع السلطات الإيطالية، مما ترك مزيدًا من المهاجرين يكافحون وحدهم للنجاة.

وقالت كلير جوشا، الناطقة باسم منظمة (إس أو إس ميديتيرانيه) غير الحكومية التي تستأجر سفينة “أوشن فايكينغ” للإغاثة الإنسانية، خلال جولة في السفينة “كان علينا أن نكون في البحر حاليًّا”.

وأضافت في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية “بصراحة، الوضع صعب قليلًا”.

تلقت سفينة “أوشن فايكينغ” الأمر بالعودة إلى ميناء تشيفيتافيكيا حيث أنزلت 57 مهاجرًا مؤخرًا.

فاجعة إنسانية 😰💔 عشرات القتلى والمفقودين إثر غرق قارب هجرة غير نظامية قبالة السواحل الإيطالية #الجزيرة_مباشر | #إيطاليا pic.twitter.com/tQtb0UEYnj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 26, 2023

وبعد 7 ساعات من التفتيش يوم الثلاثاء، احتجزت سلطات الميناء السفينة بسبب ما تَعُد “إس أو إس ميديتيرانيه” أنه “تفسير مقيّد” لمعايير سلامة السفن.

وجدت السلطات أنه لا يوجد عدد كافٍ من أفراد الطاقم المعتمدين لتشغيل أطواف النجاة، رغم أنها تحتوي على أكثر من الكمية المطلوبة من الأطواف.

لم تُطرح هذه المشكلة أبدًا خلال 7 عمليات تفتيش سابقة على مدى السنوات الأربع الماضية، حسب جوشا. وأضافت أن ذلك يُمثل أحدث عقبة في طريق الجمعية الخيرية من قِبل السلطات الإيطالية.

إطلاق النار على أفراد الإغاثة

في سفينة إنقاذ المهاجرين فراغ يُذكّر بانتظام بغياب من يجب إنقاذهم من البحر.

وقالت جوشا، مشيرة إلى سطح خشبي يبلغ طوله 69 مترًا “عندما يكون لدينا 400 شخص، لدينا للأسف أشخاص ينامون هنا أيضًا”.

واجهت سفينة “أوشن فايكينغ” وسفن أخرى تحديات متزايدة خلال إنقاذ مهاجرين هذا العام.

On 07.07.23, #OceanViking rescued 11 people following a mayday relay. During the operation, @SOSMedIntl crew & 11 survivors faced a security incident with a Libyan patrol vessel shooting in close range of our fast rescue boats. Here the reconstruction of this unacceptable event👇 pic.twitter.com/EWzcz5Rvbn — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) July 9, 2023

أجبر قانون جديد أصدرته الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة الجديدة، سرى مفعوله في يناير/كانون الثاني، سفن الإنقاذ على الرسو في موانئ محددة غالبًا ما تكون بعيدة وتتطلب الإبحار لأيام إضافية.

أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف العملية اليومية لسفينة “أوشن فايكينغ” إلى 24 ألف يورو تقريبًا بدلًا من 14 ألف يورو سابقًا، وفق جوشا.

منظمة إغاثية: 5 مهاجرين يموتون يوميا على حدود إسبانيا و951 لقوا حتفهم خلال 6 أشهر

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التفاصيل | https://t.co/NJNA7FonUH#الجزيرة_مباشر — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 11, 2023

يوم الجمعة الماضي، أثناء عملية إنقاذ 11 مهاجرًا، قالت جوشا إن خفر السواحل الليبي أطلقوا النار على مسافة قريبة من قارب إنقاذ مطاطي يقلّها هي وطاقم “أوشن فايكينغ” ومهاجرين.

وأضافت “حياتنا معرَّضة للخطر. يجب ألا نكون مستهدفين”، داعية إلى مزيد من الشفافية والمحاسبة لخفر السواحل الليبي الذين “يمنحهم الاتحاد الأوربي الملايين ويدرّبهم ويعطيهم قوارب. ثم نرى هذه القوارب في أيدي مليشيات بعد 3 أسابيع”.

وقالت أيضًا “كأن العالم مقلوب رأسًا على عقب. نحن عاملو إغاثة لكننا مع ذلك نتعرض لإطلاق النار ويتمّ احتجازنا”.