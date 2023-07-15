ذكرى إفشال الانقلاب.. أردوغان يعُدّه نقطة تحوّل وبرلمان تركيا يعرض فيلم “15 تموز” بحوار بين جد وحفيده (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن حكومته لن تسمح بأن تُنسى ذكرى التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، أو تُمحى من الذاكرة، مؤكدًا أنها مثّلت منعطفًا تاريخيًّا للبلاد.

يأتي ذلك بينما عرض البرلمان التركي فيلم “15 تموز” بمناسبة “يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية” الذي يواكب إحياء ذكرى التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة قبل 7 أعوام. ويأتي الفيلم الذي عُرض في قاعة الشرف على شكل حوار بين جد وحفيده.

البرلمان التركي يعرض في قاعة الشرف فيلم "15 تموز" بمناسبة "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، إحياء لذكرى التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016، ويدور على شكل حوار بين جد وحفيده. pic.twitter.com/I92c2fh63v — Anadolu العربية (@aa_arabic) July 15, 2023

وجاء خطاب أردوغان خلال فعالية “أبطال قرن تركيا” التي نظمتها دائرة الاتصال بالرئاسة وولاية إسطنبول وبلدية أسكودار بمناسبة الذكرى السابعة لإفشال محاولة الانقلاب.

وقال الرئيس التركي “كما عرفنا خونة تنظيم فتح الله غولن، لن ننسى أيضًا من ساندهم ووقف وراءهم”.

وأضاف “في الذكرى السابعة لمحاولة الانقلاب، أعلن أننا لن نسمح بنسيان ما حدث في منتصف يوليو 2016 حتى بعد 70 عامًا”.

15 Temmuz'da milletçe nesilden nesile şanla, şerefle, gururla anlatılacak büyük bir destan yazdık. Türkiye’nin geçilmez olduğunu işgalcilere ve piyonlarına hem de çok net bir şekilde yeniden hatırlattık.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2023

وأكد أردوغان أن حماية القيم التي ضحى من أجلها الأتراك، تقع على عاتق الشعب كافة، مترحمًا على أرواح الأتراك الـ253 الذين فقدوا حياتهم أثناء التصدي للانقلابيين ليلة 15 تموز 2016.

وفي ليلة المحاولة الانقلابية، أثبت الشعب التركي -حسب أردوغان- أن عزيمته وإصراره حميا استقلاله من جديد.

ومن أجل إحياء ذكرى التصدي للمحاولة الانقلابية، استشهد أردوغان بمقولة للرئيس البوسني الراحل علي عزت بيغوفيتش “إذا تم نسيان التطهير العرقي، فإنه يُعاش من جديد”. كما استشهد بمقولة مؤلف النشيد الوطني التركي الشاعر محمد عاكف أرصوي “التاريخ يكرر نفسه لمن لا يتعظ من التاريخ”.

15 Temmuz’un yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz. Bu tarihî günde bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerime, siyasi partilerin genel başkanlarına ve kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/HK25r3kPHL — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2023

وأشار أردوغان إلى أنه في تاريخ الشعوب نقاط تحوّل، وأن 15 تموز بالنسبة إلى تركيا تُعَد منعطفًا تاريخيًّا. وقال “15 تموز هو كرامتنا ووسام شرف لنا، 15 تموز هو إعلان للإرادة الوطنية وبيان الاستقلال”.

وأثنى أردوغان على البطولات التي قدّمها الشعب التركي في التصدي للانقلابيين، ولا سيما الذين تركوا انتماءاتهم السياسية جانبًا ونزلوا إلى الميادين من أجل وطنهم. وأضاف “ما دامت هذه الجبهة التي أنقذت تركيا من الاحتلال باقية، فإن شاء الله ليس بإمكان أحد أن يضع الأغلال على إرادة الشعب”.

الرحمة على الأبطال

وفي وقت سابق، ترحّم أردوغان على الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن الوطن خلال التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة، معربًا عن امتنانه لهم. وقال في تغريدة على تويتر “أتمنى الرحمة من الله لأبطالنا الذين استُشهدوا وهم يدافعون عن دولتهم وأمتهم واستقلالهم وإرادتهم في 15 يوليو”.

وأعرب عن امتنانه لجميع المصابين إبان التصدي للمحاولة ولجميع المواطنين الذين تصدوا للانقلابيين. وأضاف “مبارك لكم يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية”. وأرفق أردوغان تغريدته بصورة لمواطنين سيطروا على دبابة استخدمها الانقلابيون في 15 يوليو.

15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/d6c0SikRjq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2023

بدوره، وصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، ليلة 15 يوليو التي تم فيها التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة بأنها نصر مجيد للشعب التركي.

وفي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ألطون “15 تموز استمد قواه من التاريخ، هذا نصر مجيد لشعب تصدى في معركة جناق قلعة لهجوم 7 دول بصدورهم، وسحق الغدر والاستعمار بقلوب مؤمنة”.

“Kimse bu millete esareti getiremeyecek…” Meydanları birer direniş alanına çevirip, #15Temmuz darbe, işgal girişimini yerle bir edip sarsılmaz bir iman ve inançla teröristleri tek tek teslim alanlara selam olsun. pic.twitter.com/gF8rQx95zx — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 15, 2023

ونشر ألطون فيديو ليشار غوندوز والد رجب غوندوز الذي مات فوق جسر شهداء 15 تموز أثناء تصديه للانقلابيين.

#15Temmuz, gücünü tarihten alan, Çanakkale'de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper edip inançlı yüreğinde ihaneti ve işgal girişimini yok eden ve bu aziz vatanı yeniden vatan kılan necip milletimizin şanlı zaferidir. İşgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnen,… pic.twitter.com/w3RLa8o6zm — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 15, 2023

وتحيي تركيا في 15 يوليو من كل عام “يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية”، الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من عام 2016.

وشهدت تركيا في ذلك اليوم محاولة انقلاب نفذتها مجموعة محدودة من الجيش تابعة لتنظيم غولن، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، مما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.