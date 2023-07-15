لجنة بالبرلمان التركي تعمل خلال عطلتها الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو

قرر البرلمان التركي السماح للجنة الشؤون الخارجية بالعمل خلال عطلتها الصيفية بدءًا من اليوم السبت، وهو ما يسمح للبلاد بتسريع مصادقتها على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومهّد قرار البرلمان، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت، الطريق بفاعلية أمام المشاورات بشأن محاولة السويد الانضمام إلى الناتو بدون تأجيل في حال طلبت الحكومة منه ذلك.

وأضافت الجريدة الرسمية أن البرلمان صوّت على الإبقاء على لجنة الشؤون الخارجية في وضع الاستعداد، قبل أن تبدأ عطلتها الصيفية في وقت مبكر من اليوم السبت وحتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ووافقت تركيا، يوم الاثنين، وهي العضو الوحيد بالناتو إلى جانب المجر الذي لم يقرّ انضمام السويد، على دعم عضوية تلك الدولة، وقدمت السويد تعهدات لأنقرة بعد شهور من المفاوضات.

ومن شأن انضمام السويد إلى الناتو أن يحكم سيطرة الحلف على بحر البلطيق ويعطيه اليد العليا في منطقة القطب الشمالي -وكلاهما بوابات إستراتيجية لروسيا- حتى في الوقت الذي تتعثر فيه موسكو في حربها على أوكرانيا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قد أعلن الاثنين الماضي، قبل قمة الناتو التي عقدت الثلاثاء في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام إلى الحلف العسكري إلى البرلمان التركي.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي “يسرني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى مجلس الأمة التركي الكبير في أقرب وقت ممكن، والعمل عن كثب مع المجلس لضمان التصديق”.