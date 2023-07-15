متحدثة باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة مباشر: نرفض التدخل العسكري الخارجي في السودان (فيديو)

أكدت هالة غريط المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة مباشر أن الوضع في السودان “خطير للغاية”، مشيرة إلى أن هناك جرائم عنف جنسي وعرقي ترتكب في دارفور، وشددت على ضرورة وجود حل سياسي لا عسكري للأزمة الجارية في البلاد.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، الجمعة، أن العالم يراقب ما يحدث في السودان والمحكمة الجنائية الدولية ستحاسب المعتدين.

وحملت هالة طرفي الصراع مسؤولية الانتهاكات، وقالت إنه “رغم المعلومات الواردة بتورط قوات الدعم السريع في انتهاكات كثيرة في السودان، إلا أن الجيش مسؤول أيضا عن ما يجري”.

ودعت طرفي القتال في السودان إلى وقف العنف بشكل فوري وحماية المدنيين.





وفي حين غادر أكثر من 700 ألف شخص السودان الى الدول المجاورة، يعاني من بقي من السكان الذي كان عددهم الإجمالي يقدّر بزهاء 48 مليون نسمة، من نقص المواد الغذائية والخدمات ومصادر الطاقة، بينما تتوالى التقارير عن حالات نهب وعنف جنسي واحتدام الصراعات العرقية خصوصا في إقليم دارفور في غرب البلاد.

وقالت هالة إن الولايات المتحدة “تشجع الجهود الإقليمية المبذولة من أجل نزع فتيل الأزمة في السودان”.

وعبرت المسؤولة الأمريكية عن رفض بلادها لأي مقترحات لحل غير سياسي، وذلك بعد تصريحات للرئيس الكيني وليام روتو ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، طالبا فيها بـ”تشكيل قيادة جديدة تكون قادرة على إخراجه من الكارثة الإنسانية، واتخاذ إجراءات فورية تشمل فرض منطقة حظر طيران ونزع المدفعية الثقيلة”.

وقالت إن واشنطن تطالب بحل سياسي وحوار وترفض الحلول العسكرية، مشيرة إلى التنسيق الأمريكي القوي مع مصر وإيغاد والبلدان المجاورة للسودان والاتحادي الأفريقي والأوربي.