مستشهدا بالنبي محمد.. رئيس وزراء إثيوبيا يُطمئن دول حوض النيل بشأن سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم السبت، إن بلاده لا تنوي الإضرار بدول حوض النيل، وإن من ضمن الفوائد التنموية التي سيحققها سد النهضة أنه سيخزن مياهًا كافية من النيل كأفضل ضمان للجميع في حالات الجفاف الصعبة.

وأضاف في بيان باللغة العربية نشره عبر حسابه على تويتر “إثيوبيا تحفظ الأمانة، ولا تنوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة”.

وتابع “أديس أبابا تشارك منذ القدم نهر النيل مع دولتي المصب (مصر والسودان) بروح من الثقة والأمانة، وهذا الالتزام قد تعزز أكثر من أي وقت مضى”.

وأوضح أن “‏قيم المسؤولية والعدالة التي تتميز بها إثيوبيا قد وجدت اعترافًا وتقديرًا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قال للصحابة: اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها مَلكًا لا يُظلم عنده أحد. وهو ما يتم تأكيده اليوم بإثيوبيا شعبًا وحكومة لن تلحق ضررًا بأشقائها”.

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن احتياجات دول المنبع والمصب للتنمية تتضاعف نظرًا للتزايد السكاني، مما يدعو مصر وإثيوبيا إلى العمل معًا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات الشعبين في التنمية المستدامة والحياة الكريمة.

وختم بالقول “نحن في إثيوبيا نؤمن بأن سد النهضة ستكون له فوائد كبيرة للجميع”.

Pleased to have met with President @AlsisiOfficial in Cairo, Egypt for talks marked by the spirit of cooperation on bilateral and regional issues of mutual interest. pic.twitter.com/o6RZgTnzX1

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) July 12, 2023