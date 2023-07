أذربيجان تنتقد روسيا وأرمينيا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في كاراباخ

قالت أذربيجان إن روسيا وأرمينيا لا تلتزمان باتفاق وقف إطلاق النار في منطقة ناغورني كاراباخ، وذلك بعد ساعات من مطالبة الاتحاد الأوربي كلًّا من باكو ويريفان بالإحجام عن “العنف والتصريحات الحادة”.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربين بسبب ناغورني كاراباخ منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وهذه المنطقة جيب جبلي صغير يشكل جزءًا من أذربيجان.

وبعد قتال عنيف ووقف لإطلاق النار جرى التوصل إليه بوساطة روسية، استعادت أذربيجان في 2020 المناطق التي كان يسيطر عليها الأرمن في المنطقة وحولها.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان على موقعها الإلكتروني أمس السبت “أرمينيا لا تلتزم بالكثير من بنود الاتفاق، وروسيا لا تضمن التنفيذ الكامل له في إطار التزاماتها”.

July 15, 2023