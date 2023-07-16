أذربيجان تنتقد روسيا وأرمينيا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في كاراباخ

قالت أذربيجان إن روسيا وأرمينيا لا تلتزمان باتفاق وقف إطلاق النار في منطقة ناغورني كاراباخ، وذلك بعد ساعات من مطالبة الاتحاد الأوربي كلًّا من باكو ويريفان بالإحجام عن “العنف والتصريحات الحادة”.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربين بسبب ناغورني كاراباخ منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وهذه المنطقة جيب جبلي صغير يشكل جزءًا من أذربيجان.

وبعد قتال عنيف ووقف لإطلاق النار جرى التوصل إليه بوساطة روسية، استعادت أذربيجان في 2020 المناطق التي كان يسيطر عليها الأرمن في المنطقة وحولها.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان على موقعها الإلكتروني أمس السبت “أرمينيا لا تلتزم بالكثير من بنود الاتفاق، وروسيا لا تضمن التنفيذ الكامل له في إطار التزاماتها”.

15 iyul 2023-cü il tarixində Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş bəyanata dair şərh

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Commentary on the statement by the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation of July 15, 2023

⏩https://t.co/9awXr4DT2U — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) July 15, 2023

وتُجري أرمينيا وأذربيجان منذ ذلك الحين مناقشات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، تسعى روسيا من خلاله أيضًا للاحتفاظ بدور قيادي، ويركز فيه البلدان على الحدود وتسوية الخلافات حول المنطقة واستعادة العلاقات.

واستضاف رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان لإجراء محادثات في بروكسل، بهدف إنهاء الأعمال القتالية المتواصلة بين الجانبين منذ أكثر من 3 عقود.

وقال ميشيل “التقدم الحقيقي يعتمد على الخطوات التالية التي سيتعين اتخاذها في المستقبل القريب. وكمسألة ذات أولوية، يجب أن يتوقف العنف والخطاب الحاد من أجل توفير البيئة المناسبة لمحادثات السلام والتطبيع”.

وأضاف للصحفيين “السكان على الأرض يحتاجون أولًا وقبل أي شيء إلى تطمينات بشأن حقوقهم وأمنهم”.

وقال ميشيل إنه عبَّر أيضًا عن تشجيع الاتحاد الأوربي لأذربيجان للتحدث مباشرة مع الأرمن في ناغورني كاراباخ من أجل زيادة الثقة بين الطرفين.

كما قالت روسيا، السبت، إنها مستعدة لتنظيم اجتماع ثلاثي مع أرمينيا وأذربيجان على مستوى وزراء الخارجية. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن ذلك يمكن أن تتبعه قمة في موسكو لتوقيع معاهدة سلام.