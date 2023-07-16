إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار عند حاجز تقوع قرب بيت لحم
16/7/2023-|آخر تحديث: 16/7/202310:51 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار عند حاجز تقوع قرب بيت لحم.
إذاعة الجيش الإسرائيلي: البحث جار عن منفذ عملية إطلاق نار قرب بيت لحم أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين.
حماس: المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد وتتمدد ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا.
حماس: المقاومة في الضفة الغربية تواصل ضرباتها ضد المستوطنين وستستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.
وكالة الأنباء الفلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخلي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم وتعزز إجراءاتها العسكرية قرب مستوطنة تقوع.
المصدر : الجزيرة مباشر