إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار عند حاجز تقوع قرب بيت لحم.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: البحث جار عن منفذ عملية إطلاق نار قرب بيت لحم أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين.

حماس: المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد وتتمدد ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا.

حماس: المقاومة في الضفة الغربية تواصل ضرباتها ضد المستوطنين وستستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وكالة الأنباء الفلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخلي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم وتعزز إجراءاتها العسكرية قرب مستوطنة تقوع.