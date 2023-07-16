القتال يشتد شرقا.. أوكرانيا تعلن تقدمها قرب باخموت وبوتين يؤكد فشل هجومها المضاد

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، أنّ القتال “اشتدّ” في الجبهة الشرقية، فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد الذي يشنّه الجيش الأوكراني منذ قرابة شهر “لم ينجح”.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار “اشتد الوضع إلى حد ما في الشرق” إذ نشبت اشتباكات بين القوات الأوكرانية والروسية في 3 مناطق على الأقل في هذه الجبهة.

وأضافت “على مدى يومين، شنّ العدو هجمات كثيفة في قطاع كوبيانسك في منطقة خاركيف. نحن في موقع دفاعي”.

وأشارت هانا إلى أن القوات الأوكرانية “تتقدم تدريجًا” قرب باخموت التي كان يسكن فيها 70 ألف شخص تقريبًا قبل الحرب والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو/ أيار الماضي بعد معركة اعتُبرت الأطول والأكثر دموية في الحرب.

وقالت عبر تليغرام “نحرز تقدمًا تدريجيًا في منطقة باخموت. هناك تقدّم يومي في الجهة الجنوبية حول باخموت. وفي الجهة الشمالية، نحاول الحفاظ على مواقعنا لأن العدو يهاجم”. وأضافت “في باخموت نفسها، نقصف العدو والعدو يقصفنا”. وأكدت هانا أن قوات كييف تصد أيضًا الهجمات الروسية بالقرب من أفدييفكا ومارينكا.

والجمعة الماضي، قالت أوكرانيا إن قواتها تقدمت خلال الأسبوع الماضي مسافة كيلومترَين تقريبًا حول مدينة ميليتوبول (جنوب) التي احتلّتها القوات الروسية بُعيد بدء الحرب في أوكرانيا.

والشهر الماضي، بدأت أوكرانيا هجومًا مضادًا بعدما كدّست أسلحة غربية وعزّزت قواتها الهجومية. لكن كييف أقرّت بصعوبة المعارك التي تخوضها، ودعت الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين إلى مدّها بمزيد من الأسلحة البعيدة المدى والمدفعية.

وفي مقابلة متلفزة بثّتها قناة (روسيا 1) التلفزيونية الروسية، اليوم، اعتبر بوتين أن الجيش الأوكراني لم يُحرز أي تقدّم في هجومه المضاد. وقال إن “كل محاولات العدو اختراق دفاعنا باستخدام مخزون استراتيجي خصوصًا، لم تنجح طوال مدة الهجوم. العدو لم يحقّق نجاحًا”.

أوكرانيا والناتو

في السياق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن مستقبل أوكرانيا يتمثل في انضمامها لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف “ليست هناك حاجة لإجراء مفاوضات من أجل هذا، في مرحلة ما سيتحقق ذلك”.

وأكد سوليفان خلال حلوله ضيفًا، الأحد، على برنامج ذيس ويك في قناة أي بي سي نيوز، أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم أوكرانيا ضد روسيا.

لكنه أشار إلى عدم إمكانية انضمام أوكرانيا للناتو في الوقت الراهن، مؤكدًا أن انضمامها الآن يعني دخول الحلف والولايات المتحدة في حرب مع روسيا. وأوضح أنه “لا الناتو ولا الولايات المتحدة على استعداد للقيام بذلك”.

وبحسب بيان صدر، الثلاثاء الماضي، عن قمة الناتو التي انعقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، لم يحدد قادة الحلق جدولا زمنيا لكييف لانضمامها الذي تسعى إليه، لكن الحلف ألغى خطة عمل العضوية كمطلب من أوكرانيا، مما يزيل فعليا عقبة كانت في طريق كييف للانضمام إليه.