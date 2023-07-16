سياسة|فرنسا

بسيارة ثمنها مليونا دولار.. وكيل مجلس النواب المصري محمد أبو العينين يثير جدلا على منصات التواصل

وكيل البرلمان المصري، محمد أبو العينين (مواقع التواصل الاجتماعي)
16/7/2023-|آخر تحديث: 16/7/202310:49 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا يُظهر رجل الأعمال، وكيل مجلس النواب المصري، محمد أبو العينين مع سيارة فارهة يصل سعرها إلى مليوني دولار (نحو 62 مليون جنيه مصري بالسعر الرسمي)، وذلك خلال وجوده بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحصد المقطع نحو 20 مليون مشاهدة على منصة تيك توك، بعدما نشره حساب متخصص في تصوير السيارات الفارهة التي تصل إلى فندق (دي باريس مونت كارلو) بالعاصمة الفرنسية. وظهر أبو العينين وهو يدخل إلى الفندق مغادرًا سيارة من طراز (بوغاتي فيرون سوبر سبورت).

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وتُعَد السيارة التي ظهر بها أبو العينين على رأس قائمة السيارات الأسرع في العالم، إذ تبلغ سرعتها نحو 267 ميلًا في الساعة، كما لم تنتج منها شركة “بوغاتي” الفرنسية سوى 30 سيارة فقط، حسب موقع EVO المتخصص في السيارات.

وسبق لأبو العينين، مالك شركة سيراميكا كيلوباترا، أن كان عضوًا بالبرلمان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (الذي أطاحت به ثورة يناير 2011)، كما كان عضوًا في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، التي كان يترأسها جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع.

وكان أبو العينين أحد أبرز المتهمين في إحدى قضايا قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، التي اشتهرت إعلاميًّا باسم “موقعة الجمل”، لكن بنهاية عام 2012 حصل جميع المتهمين في القضية على البراءة، من بينهم أبو العينين.

ويأتي الفيديو المتداول في وقت تشهد فيه مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، مما أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل المصرية. وبينما انتقد البعض الرفاهية التي يتمتع بها أبو العينين في ظل الأزمة الطاحنة في مصر، خاصة أنه ممثل عن إحدى الدوائر في مجلس النواب، رأى آخرون أنه يسافر ويعيش بأمواله الخاصة ولا يوجد سبب للانتقاد.

وقال مؤيدون لأبو العينين إنه حر ما دام يصرف من أمواله الخاصة، وأشاروا إلى أعمال خيرية يقوم بها لأهل دائرته.

المصدر : الجزيرة مباشر