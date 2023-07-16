بوتين يحذر: روسيا لديها مخزون كاف من القنابل العنقودية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش الروسي لديه “مخزون كاف” من القنابل العنقودية، وأن موسكو تحتفظ بحق استخدامها إذا تم استخدام ذخيرة مماثلة ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال بوتين، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي “روسيا 1” نُشرت مقتطفات منها اليوم الأحد، “بالطبع إذا تم استخدامها ضدنا فنحن نحتفظ بحق اتخاذ إجراء مضاد”، مشيرًا إلى أنه “حتى الآن، لم نستخدمها، لم يكن هناك ضرورة لذلك، رغم أننا واجهنا نقصًا معروفًا في الذخائر في وقت ما”.

وتلقت أوكرانيا، أول أمس الجمعة، قنابل عنقودية من الولايات المتحدة، وهي ذخائر ممنوعة في أكثر من مئة دولة، وتعهدت كييف بأنها لن تستخدمها إلا لتفكيك تجمعات لقوات العدو.

ورأى بوتين أن الولايات المتحدة أعلنت تسليم هذه الأسلحة لأنها تواجه “نقصا في الذخائر” التي تعرض تقديمها إلى أوكرانيا.

وأوضح أن “الجيش الاوكراني يستعمل يوميًا ما يصل إلى 16 ألف قذيفة عيار 155 ملم، والمعروف أن الولايات المتحدة تنتج 15 ألف قذيفة مماثلة كل شهر، ليس لديهم -الأمريكيون- ما يكفي، وأوربا أيضًا ليس لديها ما يكفي، لا شيء يقترحونه أفضل من استخدام قنابل عنقودية”.

واعتبر بوتين أن الهجوم المضاد للجيش الاوكراني الذي بدأ في يونيو/حزيران المنصرم، لم يحرز نجاحًا في مواجهة الدفاعات الروسية في شرق اوكرانيا وجنوبه، قائلًا “كل محاولات العدو اختراق دفاعنا، لم تنجح طوال مدة الهجوم”.

ويمكن لهذه القنابل العنقودية المثيرة للجدل أن تنشر ما يصل إلى مئات العبوات الناسفة الصغيرة التي قد تظل في الأرض بدون أن تنفجر، مما يشكل خطرًا على المدنيين بعد انتهاء النزاع.

إسقاط 10 مسيرات أوكرانية

وميدانيًا، أعلنت روسيا اليوم الأحد، أنها تصدت لـ10 مسيّرات أوكرانية على الأقل، أطلقت على شبه جزيرة القرم قرب سيباستوبول، المقر العام للأسطول الروسي في البحر الاسود والذي سبق أن استهدف بهجمات مماثلة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين مع تعطيل خمس أخرى عبر أنظمة التشويش.

كما أكدت الوزارة تدمير مسيرتين بحريتين للجيش الأوكراني، مضيفة “لا ضحايا ولا أضرار بعد إحباط هذا الهجوم الإرهابي”.

من جهته، أورد الحاكم الروسي لسيباستوبول ميخائيل رازفوجاييف على تليغرام أنه تم التصدي لطائرة مسيرة عاشرة فوق البحر الأسود بواسطة أنظمة تشويش إلكترونية.