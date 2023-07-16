ذات قدرة تدميرية عالية.. كتائب القسام في جنين تعلن إدخال عبوة “شواظ 1” إلى الخدمة (فيديو)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، إدخال عبوة (شواظ 1) الخارقة للدروع إلى الخدمة العسكرية.

وقالت الكتائب في بيان إن مهندسيها فجّروا إحدى هذه العبوات في آليات العدو المتوغلة خلال الاقتحام الأخير لمخيم جنين، لافتة إلى أنها ذات قدرة تدميرية عالية.

والاثنين الماضي، أظهر مقطع فيديو نشرته مجموعة تطلق على نفسها (كتيبة العياش) في جنين، مشاهد لمنصتي إطلاق صاروخين، قالت المجموعة إنها “أطلقتهما نحو مستوطنة شاكيد”. وأظهر الفيديو اسم الكتيبة وتاريخ تسجيله في 10 يوليو/تموز الجاري.

وقالت الكتيبة في بيان “تمكن مجاهدونا في كتيبة العياش، بعون الله وتوفيقه، من استهداف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخين من طراز (قسام 1)”.





جدير بالذكر أنه بعد يوم واحد من انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جنين، نشرت وحدة الهندسة التابعة لكتائب القسام في الضفة الغربية، مقطعًا يُظهر قيامها باستئناف العمل على تصنيع العبوات الناسفة.

ويُظهر المقطع الذي نشرته القسام عبر منصة تليغرام عبوات محلية الصنع ومواد متفجرة، يتم إعدادها في أماكن خاصة يبدو أنها ورش بدائية لتصنيع المتفجرات.





اجتياج حنين

وفي الخامس من يوليو الجاري، قُتل جندي إسرائيلي وأصيب آخر داخل مخيم جنين أثناء انسحاب قوات الاحتلال من المدينة.

وحينئذ، أعلنت أجنحة عسكرية لفصائل المقاومة، كتائب القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى، أنها نفّذت كمينًا محكمًا أدى إلى مقتل أحد جنود الاحتلال وإصابة آخر.

وأظهرت صور استهداف المقاومة الفلسطينية داخل مخيم جنين لآلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة.

مصادر للجزيرة: "مشاهد تظهر الكمين الذي تسبب بمقتل أحد جنود الاحتلال بعد تفجير آلية عسكرية في مخيم جنين". pic.twitter.com/qy0Aa8BoHe — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 4, 2023

وفجر الثالث من الشهر الجاري، أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، استخدم فيها طائرات مروحية ومسيّرات وقوات برية، مستهدفًا غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية وأفراد المقاومة في المخيم.

واستُشهد خلال الاجتياح الإسرائيلي 12 فلسطينيًّا، وأصيب العشرات بجروح بينهم حالات وُصفت بالخطيرة.