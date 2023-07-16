قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة بيت لحم بالضفة الغربية (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وسط مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وأظهرت فيديوهات بثتها الجزيرة مباشر، تصاعد أعمدة الدخان في شوارع المدينة بعد اقتحام قوات الاحتلال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال المشتبه به في إطلاق نار أدى لإصابة 3 مستوطنين عند حاجز تقوع قرب بيت لحم.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان فلسطينيين من مسجد الرباط في بيت لحم.

وفي وقت سابق، أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين، أحدهم بجراح خطرة، صباح اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز تقوع في بيت لحم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستوطنين أصيبوا بجراح مختلفة، مشيرة إلى أن العملية نُفذت من قبل سيارة مسرعة فرّت من المكان. ولا تزال قوات الاحتلال تبحث عن المنفذ.