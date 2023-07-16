وزيرة الخزانة الأمريكية: دعم أوكرانيا هو أفضل شيء لمساعدة الاقتصاد العالمي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأحد، إن مضاعفة الجهود لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي هو أفضل شيء يمكن القيام به من أجل مساعدة الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى دعم الدول النامية.

وتشارك يلين في اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع اليوم الأحد في غانديناغار بغربي الهند، قبل حضور اجتماع لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في المدينة نفسها يومي الاثنين والثلاثاء.

وأكدت خلال مؤتمر صحفي أن الأولوية الرئيسية هي “مضاعفة دعمنا لأوكرانيا”.

وأضافت أنها أدركت خلال زيارتها لكييف، في فبراير/شباط، التأثير الهائل للمساعدات الخارجية لأوكرانيا على الصعيدين المدني والعسكري.

وتابعت “إنهاء هذه الحرب هو أولًا وقبل كل شيء واجب أخلاقي، لكنه أيضًا أفضل شيء يمكننا القيام به من أجل الاقتصاد العالمي”.

وأدّت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، البلدان الرئيسيان المُصدّران للقمح في العالم، إلى إحداث اضطراب في الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي من خلال رفع أسعار الغذاء والطاقة.

وينتهي غدًا الاثنين العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وترفض موسكو حتى الآن تمديده.

وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس هذا الأسبوع، تعهد قادة دول مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا) بدعم أوكرانيا ما دام ذلك ضروريًّا لصد الغزو الروسي.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية أن الدعم المالي ضروري للمقاومة في أوكرانيا، مشيرة أيضًا إلى الاهتمام الذي توليه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لمكافحة التفاف موسكو على العقوبات الدولية.

ولفتت إلى أن الحرب “غير الشرعية” التي تشنها روسيا على أوكرانيا هي أيضًا مسؤولة عن تفاقم المديونية للدول النامية.