100 مليون يورو لوقف الهجرة.. تونس والاتحاد الأوربي يوقعان اتفاق “شراكة استراتيجية” (فيديو)

وقّعت تونس والاتحاد الأوربي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة استراتيجية وشاملة” في مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية. من شأنه أن يساعد في مكافحة مهربي البشر.

جاء ذلك، إثر لقاء في قصر قرطاج بتونس جمع الرئيس قيس سعيّد مع رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين ورئيسي مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والهولندي مارك روته، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب إمضاء المذكرة، قال سعيّد، إن أفضل ما تم التنصيص عليه في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ضرورة التقارب بين الشعوب، أي الشعبين التونسي والأوربي.

ولفت إلى أنه سيكون هناك مؤتمر على مستوى القمة بشأن الهجرة ويجمع الدول المعنية كلها (لم يحدد زمانه أو مكانه)، لأن الحل لهذه القضية وهذا الوضع غير الإنساني لا يمكن إلا أن يكون جماعيًا بالقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج.

ورحّبت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق الذي يهدف إلى “الاستثمار في الازدهار المشترك” ويشمل “5 محاور” من بينها قضايا الهجرة.

وقالت “نحن بحاجة إلى ضرب الشبكات الإجرامية التي تستغل بؤس الإنسان، سنعمل على تعميق الشراكة ونزيد تعاوننا في البحث والنجدة وإدارة الحدود ومجابهة تهريب المواطنين، وسنخصص 100 مليون يورو”.

1. Connecting people, creating opportunities for the youth 2. Building a robust 🇹🇳 economy 3. Attracting investments in key areas like digital but also water management and sustainable agriculture 4. Partnering on clean energy⁰ 5. Cooperating more effectively on migration

وتعد تونس نقطة انطلاق رئيسة للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية.

وقالت جورجيا ميلوني إن الاتفاق “خطوة جديدة مهمّة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة”. داعية الرئيس التونسي للمشاركة في مؤتمر دولي بشأن الهجرة تستضيفه روما، الأحد المقبل.

واعتبرت أن الشراكة بين تونس والاتحاد الأوربي “يمكن اعتبارها نموذجًا لإقامة علاقات جديدة مع شمال إفريقيا”.

من ناحيته، أكّد روته أنّ “الاتّفاق سيفيد كلًا من الاتحاد الأوربي والشعب التونسي”، مذكّراً بأنّ الاتّحاد هو الشريك التجاري الأول لتونس وأكبر مستثمر فيها.

وكتب روته على تويتر “تحوي (الشراكة) اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية”.

