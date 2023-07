شاهد: تحطم طائرة مقاتلة فوق بحر آزوف في روسيا ومقتل الطيار

قُتل طيار روسي بعد تحطم طائرته المقاتلة من طراز “سو-25” خلال طلعة تدريبية في جنوب غربي روسيا، فوق بحر أزوف، وفق ما أفادت السلطات المحلية، اليوم الاثنين.

وعبر تليغرام، قال رومان بوبليك حاكم ييسك بجنوب منطقة كراسنودار حيث وقع الحادث “أقدّم تعازيَّ إلى عائلة الرجل الذي قُتل بتحطم مقاتلة سو-25 خلال طلعة تدريبية”.

وكان بوبليك قد أعلن بداية أن الطيار ألقى بنفسه خارج الطائرة وعثرت عليه طواقم الإنقاذ.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية طائرة تتجه نحو البحر قبل أن تتحطم فيه، والطيار يقذف بنفسه من الطائرة بمظلة، على وقع صيحات مصطافين مذهولين.

وأفاد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية بأن الطائرة الهجومية نفذت رحلة تدريب، والسبب الأولي للحادث هو عطل في المحرك.

وقال مسؤولون من منطقة كراسنودار إن السلطات انتشلت الطيار من المياه، لكن وكالة تاس الحكومية للأنباء ذكرت في وقت لاحق أنه لقي حتفه.

"It's going down! Wow! Mom, I filmed it!" – a Russian guy films the Su-25 aircraft that fell in Yeysk today. pic.twitter.com/XlWZx01OhY

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 17, 2023