عضو اللجنة الإيطالية لطالبي اللجوء: اتفاقية تونس مع الاتحاد الأوربي تواجه معوّقات بشأن حقوق المهاجرين (فيديو)

قال إبرامو إيمليانو رئيس جمعية “سانت إيجيدو” في صقلية وعضو اللجنة الإيطالية لطالبي اللجوء، إن الحكومة الإيطالية ترى بأنها حققت مكسبًا سياسيًا جديدًا لها ولدول الاتحاد الأوربي بوقف موجهات المهاجرين غير النظامين الموجودين على الأراضي التونسية والراغبين في الوصول إلى الأراضي الأوربية.

وأضاف إيمليانو لبرنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن الاتفاق الجديد الموقع بين تونس والاتحاد الأوربي يقضي أن يتحمل صندوق النقد الدوالي تكاليف هذه العملية في تنسيق مباشر مع الحكومة التونسية.

وشدد ايمليانو قائلًا بأنه بعد هذا الاتفاق فإن إيطاليا غير معنية بهؤلاء المهاجرين غير النظاميين ولا تعرف أي شيء عن مصيرهم ومستقبلهم، وقال إن واقع الأمر يؤكد أن هناك مشكلة كبرى بشأن حقوق هؤلاء المهاجرين.

وأضاف أن هناك اتفاقية بين تونس ودول الاتحاد الأوربي بشأن الهجرة والهجرة غير النظامية، لكن هذه الاتفاقية قد تواجه جملة من المعوقات المتصلة بحقوق هؤلاء المهاجرين وحرية تنقلهم، كما تضمنها المواثيق الدولية.

#TeamEurope is back in Tunis.



We were here together a month ago to launch a new partnership with Tunisia.



And today, we take it forward. pic.twitter.com/fcSJ3Hw1GY

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2023