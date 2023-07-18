السودان.. “الدعم السريع” تعلن انضمام مجموعة من الجيش بشمال دارفور إلى صفوفها (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، انضمام مجموعة من الجيش السوداني بولاية شمال دارفور إلى صفوفها.

وقال بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع على تويتر “ترحب قوات الدعم السريع بانضمام مجموعة جديدة من شرفاء القوات المسلحة، بقيادة الملازم أول خالد عبد الرحمن من الفرقة السادسة مشاة الفاشر بولاية شمال دارفور”.

وأضاف “توالي انحياز شرفاء القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى لخيارات الشعب وقوات الدعم السريع، يضاعف من عزيمتنا للقضاء على هذه العصابة المتسلطة على رقاب الشعب السوداني لثلاثين عامًا من الاستبداد وغياب العدالة وقهر السودانيين الأحرار”.

ترحب قوات الدعم السريع، بانضمام مجموعة جديدة من شرفاء القوات المسلحة، بقيادة الملازم أول خالد عبد الرحمن من الفرقة السادسة مشاة الفاشر بولاية شمال دارفور. إن توالي انحياز شرفاء القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى لخيارات الشعب وقوات الدعم السريع، يضاعف من عزيمتنا للقضاء على… pic.twitter.com/lHS6FbDUMi — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) July 18, 2023

ويتبادل الجيش السوداني والدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، وارتكاب خروق خلال سلسلة هُدَن لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، حسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

والأحد الماضي، نشرت قوات الدعم السريع صورًا لما قالت إنه انضمام شرطة الاحتياطي المركزي في (القطاع 28 الضعين) بولاية شرق دارفور إليها.

وقالت في بيان “نشير إلى أن عدد القوة المنضمة بقيادة المقدَّم شرطة عبد الله شايب اليوم، بلغ 270 من الضباط وضباط الصف والجنود، بعدد 10 مركبات قتالية بكامل عتادها وتسليحها العسكري، إضافة إلى 6 مدرعات”.

ترحب قوات الدعم السريع، بانحياز شرفاء شرطة الاحتياطي المركزي في القطاع 28 الضعين بولاية شرق دارفور بكامله إلى خيار الشعب بالانضمام لقوات الدعم السريع. ونشير إلى أن عدد القوة المنضمة بقيادة المقدم شرطة عبد الله شايب اليوم، بلغت 270 من الضباط وضباط الصف والجنود، بعدد 10 مركبات… pic.twitter.com/R4Le4jkF9Z — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) July 16, 2023

في السياق، قالت جهات تراقب الصراع في السودان وشهود عيان، أمس الاثنين، إن قوات الدعم السريع سيطرت على بلدة في جنوب إقليم دارفور، مما تسبب في اندلاع اشتباكات وحدوث عمليات نهب وبدء موجة نزوح جديدة.

وتسببت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في أنحاء بلدة كاس في فرار نحو 5000 أسرة، بعضها من مخيمات للنازحين، حسب نظام تتبُّع تديره المنظمة الدولية للهجرة.