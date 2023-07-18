انفجارات عنيفة وتصاعد الدخان وألسنة اللهب في اليوم الـ93 من الاشتباكات في السودان (فيديو)

تجددت صباح اليوم الثلاثاء، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وشهدت مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم قصفًا جويًا من طائرات الجيش.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، تصاعد أعمدة الدخان من منطقة بحري شمال الخرطوم جراء تواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع.

وقال مراسل الجزيرة مباشر محمد عمر إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف اليوم أيضًا، عدة مواقع يُعتقد بأنها للدعم السريع بمنطقة النيل شرقي العاصمة الخرطوم، وفي المقابل أطلقت المضادات الأرضية التابعة للدعم السريع في محلولة للتصدي لهذه الغارة.

وأفاد المراسل بأن أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة في اليوم الـ93 علي التواصل منذ بدء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، مع سماع دوي إطلاق نار في مناطق متفرقة.

وسمع دوي انفجارات وأصوات أسلحة ثقيلة بالإضافة لمضادات أرضية في وسط العاصمة بالقرب من القصر الرئاسي، تزامنًا مع تحليق مكثف لطائرات الاستكشاف المسيرة والطائرات الحربية.

عودة الحياة لبعض المناطق

ورصد المراسل هدوءًا نسبيًا بمحلية كرري الواقعة شمال أم درمان، حيث دبّت الحياة بصورة بسيطة، ولاحظ انتشارًا لقوات الشرطة في المنطقة، وعودة حركة السير وفتح بعض المحال التجارية، بينما لا تزال باقي مناطق العاصمة موصدة بسبب الاشتباكات الضارية بين الطفرين.

ومع دخول المعارك شهرها الرابع، تخطّت حصيلة اشتباكات السودان الـ 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، حسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

ونشر الإعلام العسكري للجيش السوداني، مساء أمس الإثنين، مقطعًا مصوّرًا لقائده الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وهو يترأس اجتماعًا عسكريًّا يضم قادة الجيش، وظهر البرهان وهو يرد التحية لعدد من العسكريين. وكان آخر ظهور له في مقطع فيديو خلال زيارته لمقر القوات البرية في 17 مايو/ أيار الماضي.

زيارة السيد القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لمركز القيادة والسيطرة مساء اليوم الاثنين الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٣م #معركة_الحسم#إنهاء_التمرد#جيش_واحد_شعب_واحد pic.twitter.com/FnVcVZPdAC — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) July 17, 2023

في المقابل، نشر محمد حمدان دقلو “حميدتي” على حسابه الرسمي في تويتر رسالة صورتية أمس وجهها للشعب، وأكد فيها أن الحرب ضاعفت معاناة السودانيين، مضيفًا أنه “لن يسمح لـ “النظام البائد والفلول” بالاستيلاء على السلطة من جديد”، في إشارة لقادة الجيش السوداني.